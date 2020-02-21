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AIESEC Öğrencilerinden Farkındalık Maçı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, AIESEC Ankara Şubesi ile birlikte görme engellilere farkındalık yaratma projesine imza attı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, AIESEC Ankara Şubesi ile birlikte görme engellilere farkındalık yaratma projesine imza attı.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler gözlerini bağlayarak Çankaya’nın şampiyon görme engelli futbol takımıyla eşit şartlarda mücadele etti.

AIESEC (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) Ankara Şubesi’nin yürüttüğü gönüllü projelerden “Engelleri Yıkalım” projesine Çankaya Belediyesi de destek verdi. Çankaya’nın 7 yıldır üst üste şampiyon olan görme engeli futbolcuları farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve Türk öğrencilerden oluşan karma takımla maç yaptı.  

Bir sivil toplum kuruluşu olan ve 18-30 yaş arasındaki gençleri 128 farklı ülkedeki gönüllülük programları ve staj programlarına dahil eden  AIESEC’in Ankara şubesinin düzenlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Fas, Rusya ve Brezilyalı öğrenciler ile ODTÜ, Hacettepe, TED ve Gazi Üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilerinden oluşan gençler önce görme engelli gençlere nasıl ders verildiğini izleyeme imkanı buldular. Çankaya’nın şampiyon takımıyla kendi gözlerini de bağlayarak maça çıkan gençler, görmeyen gözlerle maç yapmanın nasıl olduğunu deneyimlediler.

Görme engellilerle aynı duygularda buluşan gençler, çok zorlandıklarını, topu bulmakta sıkıntı çektiklerini ancak farkındalık yaratmak için farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, görme engellilerle ilgili bir projenin içinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.
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Bugün 12:04 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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