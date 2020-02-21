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Miyop İlerlemesini Durduracak Optik Teknolojisi Geliyor

Önümüzdeki beş sene içerisinde 7 milyarlık dünya nüfusunun en az 2 milyarının miyop olarak adlandırılan ‘uzağı net görememe’ sorunu yaşayacağı öngörülüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Önümüzdeki beş sene içerisinde 7 milyarlık dünya nüfusunun en az 2 milyarının miyop olarak adlandırılan ‘uzağı net görememe’ sorunu yaşayacağı öngörülüyor. Uzun süreli bilgisayar kullanımı, farklı mesafelerdeki tablet, akıllı telefon ve bilgisayarlar arası göz hareketleri ise miyop artışını hızlandırıyor.

Hoya Optik Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Kayra, miyop başlangıcını engellemek için basit göz egzersizleri ile gün içinde gözlerimizi rahatlatmanın büyük faydası olduğuna değiniyor. Kayra, 2020’de özellikle çocuklarda erken dönem miyop rahatsızlıklarının ilerlemesini durdurabilecek yeni optik teknolojisini de sektöre kazandıracaklarının müjdesini veriyor.

Dünya optik cam pazarının %17’sini elinde bulunduran global dev Hoya, optik cam üreticisi olduğu global pazarda yeni teknolojilerle sektörü geliştirmeye odaklandı. 2020’de miyop bir gözün sürekli artmasını engelleyecek ürünü piyasaya sürmeye hazırlanan Hoya, dijitalleşen dünyada gelişen göz sorunlarına yönelik geliştirdiği smart ürünlerle de pazarı domine ediyor.

Görüş teknolojileri alanında özellikle dijitalleşmenin artması ile birlikte optik pazarında farklı gereksinimler ortaya çıktığına değinen Hoya Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Kayra, günlük ortalama 15 saati bulabilen dijital ekran kullanımının göz yorgunluklarına neden olabileceğini belirtiyor.

Kayra, ‘optik sektöründe sürekli yeni teknolojiler geliştiriyor ve daha iyi görmenin yollarını araştırıyoruz. Özellikle dijital cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla görüş kalitemizin azaldığını yavaş yavaş fark ediyoruz. Reçete sayıları bu sebeple artış göstermeye başladı. Genç nüfusun yoğunluğunu da dikkate aldığımızda toplumunun %70’i birden fazla dijital cihaz kullanıyor ve buna bağlı olarak ‘Dijital Göz Yorgunluğu’ yaşanıyor. Dijital cihaz kullanımının artması gözlük kullanım yaşını da düşürmeye başladı. Artık gözlük kullanım yaşı 5-6 yaşlara kadar düştü. Eski teknolojiler bu anlamda günümüz ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Dijitalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan göz yorgunluğu semptomlarını geliştirdiğimiz teknoloji ile en aza indiriyoruz. Özellikle Türkiye pazarı için ciddi büyüme beklediğimiz bir alan burası. Türkiye’de gününün büyük bir bölümünü dijital ekranlar karşısında geçiren insanların oranı çok yüksek. Göz sağlığı bu tür kişilerde iş güvenliği olarak görülmesi gereken bir konu, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına imza atacağız ve sektörü geliştireceğiz. Ek olarak gündemde miyop bir gözün sürekli numarasının artmasını engelleyen teknolojimiz var. Bu da 2020 yılında tüketici ile buluşacak. Bu teknolojiyle özellikle çocuklarda erken dönemde teşhisi konulan miyop göz problemlerinin ilerlemesini durdurabileceğiz.‘ diyor.
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Bugün 13:21 TSİ - Sağlık

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