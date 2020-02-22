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SAKÜDER'den Alper Taşdelen'e Onur Ödülü

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, SAKÜDER’in ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin 9. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi ve 2020 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, SAKÜDER’in ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Çankaya Belediyesi, Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) kuruluşunun 15’nci yılı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 9. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi ve 2020 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri ile taçlanan kutlama etkinliklerinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, SAKÜDER’in ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Taşdelen adına Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner aldı.

ÇANKAYA KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ

Gecenin açılışında konuşan Gülsün Bor Güner, SAKÜDER'in 15. kuruluş yılını kutlarken "İyi ki siz sanatçılar varsınız. Sanatçılar hayatlarımızı, dünyamızı güzelleştirir. Sanatın olduğu yerde barış ve huzur vardır" dedi. Çankaya Belediyesi olarak her zaman sanata ve sanatçıya destek verdiklerini kaydeden Güner, "Hizmete açtığımız kültür ve sanat merkezlerimizle ev sahipliği yaptığımız etkinliklerle Atatürk'ün Çankayası kültürün ve sanatın Başkenti olmuştur” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gece ödül töreni ile devam etti. SAKÜDER 2020 Onur Ödülleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Prof Dr. Üstün Dökmen ve Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Dr. Demir Fıtrat Onger'e verilirken; 2020 Plastik Sanatlar Ödülleri ise Prof. Dr. Seyyit Bozdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Turan Enginoğlu, Ressam Dr. Suna Özkalan'a verildi.

DANS VE RESİM

Ödül töreni Flamenko dans gösterisiyle renklenirken bu yıl 9'uncusu düzenlenen  Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi'nde yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere 100 ressamın 200'den fazla eseri Başkentlilerle buluştu. Sergi 27 Şubat'ta kadar sanatseverleri konuk edecek. 
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Bugün 11:22 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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