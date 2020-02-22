SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Etimesgut Belediye Başkan Enver Demirel'i ziyaret ettiler.

Başkan Demirel, Sinan Ateş ve Turgay Baştuğ'a belediye hizmetleri hakkında kısa bilgi verdi. Demirel, Bağlıca Mahallesi'nde inşası devam eden Türk Tarih Parkı'nı yakında tamamlayacaklarını belirterek, " Ergenekon'dan Cumhuriyet'e şanlı Türk tarihimizi rölyef, anıt, heykel ve vesikalarla bir platformda sunacağımız Türk Tarih Parkı ve Müzemiz, 55 bin metrekarelik alanda devam ediyor. İnşallah çok yakında hizmete açacağız" dedi. Sinan Ateş de ülkü ocaklarının yaptığı kültür sanat faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.