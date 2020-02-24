Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:26 TSİ- Belediye G: Bugün 09:28 TSİ

Menopoz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı

Altındağ Belediyesi “Menopoz Okulu” öğrencileri mezun oldu. 5 hafta süren eğitim programına katılan ve menopoz konusunda bilinçlenen Altındağlı kadınlar, sertifikalarına kavuştu. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Altındağ Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek başlattığı “Menopoz Okulu” mezunlarını verdi. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ebelik Bölümü iş birliğiyle düzenlenen “Menopoz Okulu”, Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gördü. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde, “Menopoz Okulu” programını başarıyla bitiren üyeler sertifikalarını aldı. Yard. Doç. Dr. İlknur Gönenç ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ançel’in de katıldığı sertifika töreni, renkli anlara sahne oldu.

5 HAFTALIK EĞİTİM

Türkiye’de ilk kez, Ankara Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde açılan Menopoz Okulu’nda, Altındağlı kadınlara menopoz hakkında bilinmesi gerekenler anlatıldı. 5 hafta süreyle kadınlara, menopoz dönemi, menopoz yaşını etkileyen faktörler, menopoz döneminin evreleri ve özellikleri, menopoz döneminde sık görülen rahatsızlıklar ve baş etme yöntemleri, kronik hastalıkların seyri, menopoz döneminde koruyucu sağlık uygulamaları, takip ve tedavisi, kadınlık kanserleri, kadın sağlığı için önemli tarama testleri, menopozda sağlıklı yaşam davranışları, yaşlı güvenliği, ev kazalarını önleme ve ilkyardım uygulamaları gibi önemli konular hakkında bilgi verildi. 

“BİLMEDİKLERİMİ ÖĞRENDİM.” 

Menopoz Okulu’nda eğitimlere katılan ve 5 haftalık eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanan Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Gülhan Avan, Menopoz Okulu programının çok verimli geçtiğini söyledi. Avan “Bu program sayesinde 5 hafta boyunca önemli konular hakkında bilgi sahibi oldum. Bilmediğim çok şey varmış, yanlış bildiklerim varmış. Doğrularını öğrendim. Bildiklerimi çevremle paylaşıyorum, arkadaşlarıma da anlatıyorum. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim.” dedi. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Bin sayı barajını aştı mask
Bin sayı barajını aştı
Altındağ’ın tonton teyzeler sınıfı mask
Altındağ’ın tonton teyzeler sınıfı
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor mask
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi mask
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi
Başkent 153’ten duygulandıran sürpriz mask
Başkent 153’ten duygulandıran sürpriz
Çankaya'da Eşitlik ve Farkındalık Ayı Başlıyor mask
Çankaya'da Eşitlik ve Farkındalık Ayı Başlıyor
Çankaya’da Corona Virüs Semineri mask
Çankaya’da Corona Virüs Semineri
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri

Bugün 09:26 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Bin sayı barajını aştı mask
Bin sayı barajını aştı
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor mask
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi mask
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi mask
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde mask
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde
Vajina Daraltma Nedir? mask
Vajina Daraltma Nedir?
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi mask
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ mask
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı mask
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor mask
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL