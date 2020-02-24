Engelsiz Dershane başarının adresi oldu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde 18 yıldır faaliyet gösteren Engelsiz Dershane, binlerce görme engelli çocuğa umut oldu. Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle ilkokuldan üniversiteye ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan binlerce öğrenci başarı basamaklarını tırmanarak hayata atıldılar.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Engelsiz Dershane öğrencilerini yaşama hazırlamaya devam ediyor.

Her yaştan görme engelli çocuğun eğitim öğretim yaşamına destek vermek amacıyla kurulan Engelsiz Dershane, ders tekrarından sınavlara hazırlığa binlerce çocuğa umut oldu.

Engelsiz Dershane çalışmaları hakkında bilgi veren Yusuf Sayyıdan, 18 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalarda Çankaya Belediyesi ve üniversiteli gönüllü öğretmenlerin katkısının başarıyı yakalamalarına yol açtığını belirterek destekleyen herkese teşekkür etti. İlkokul öğrencilerine etüt, ortaokul öğrencilerine ders anlatımı ve sınavlara hazırlık çalışmalarının yanı sıra üniversiteye hazırlık ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlık kursları düzenlediklerini belirten Sayyıdan, öğrencilerimizle birebir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

Bugüne kadar bini aşkın öğrencinin dershane olanaklarından faydalandığını söyleyen Sayyıdan, “Öğrencilerimizi üniversiteyi kazanmış, okulunu bitirmiş, atanmış öğretmen olarak görmek, engelli kamu personeli sınavını kazanmış memur olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER DERS VERİYOR

Üniversite öğrencisi iken gönüllü öğretmen olarak başladığı çalışmalara Engelsiz Dershane Eğitim Koordinatörü olarak devam eden Asuman Doğan, özel bir okulda öğretmen olarak yaşamını sürdürdüğünü, 8 yıldır başladığı gönüllü öğretmenliğe de aksatmadan devam ettiğini belirtti. Gönüllü öğretmenliğin önemine vurgu yapan Asuman Doğan, “Onlarca gönüllü üniversite öğrencimiz var. Kimisi eğitim fakültesi öğrencisi kimisi mühendislik. Onların desteğiyle çocuklarımızı eğitim yaşamında desteklerken öte yandan günlük yaşamlarında da bir arada olmaya, sosyal faaliyetler içinde kendilerini geliştirmelerine destek vermeye özen gösteriyor, onları yaşama hazırlıyoruz.” dedi.

Ahi Evran Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Ahmet Zerman da, Engelsiz Dershane’yi şöyle anlatıyor: “Çok küçüktüm, ablam da Engelsiz Dershane’ye geliyordu. İlkokula başladığımda ben de ders çalışmaya gelmek için ısrar ettim. Yedi yaşından itibaren etütlere geldim ve şu anda en düşük dersim 80 ve her yıl teşekkür belgesi ve takdirname alarak sınıf geçiyorum. Burası benim için başarının anahtarı oldu.”