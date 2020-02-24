Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:32 TSİ- Belediye G: Bugün 09:46 TSİ

Engelsiz Dershane başarının adresi oldu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde 18 yıldır faaliyet gösteren Engelsiz Dershane, binlerce görme engelli çocuğa umut oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde 18 yıldır faaliyet gösteren Engelsiz Dershane, binlerce görme engelli çocuğa umut oldu. Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle ilkokuldan üniversiteye ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan binlerce öğrenci başarı basamaklarını tırmanarak hayata atıldılar.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Engelsiz Dershane öğrencilerini yaşama hazırlamaya devam ediyor.

Her yaştan görme engelli çocuğun eğitim öğretim yaşamına destek vermek amacıyla kurulan Engelsiz Dershane, ders tekrarından sınavlara hazırlığa binlerce çocuğa umut oldu.

Engelsiz Dershane çalışmaları hakkında bilgi veren Yusuf Sayyıdan, 18 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalarda Çankaya Belediyesi ve üniversiteli gönüllü öğretmenlerin katkısının başarıyı yakalamalarına yol açtığını belirterek destekleyen herkese teşekkür etti. İlkokul öğrencilerine etüt, ortaokul öğrencilerine ders anlatımı ve sınavlara hazırlık çalışmalarının yanı sıra üniversiteye hazırlık ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlık kursları düzenlediklerini belirten Sayyıdan, öğrencilerimizle birebir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

Bugüne kadar bini aşkın öğrencinin dershane olanaklarından faydalandığını söyleyen Sayyıdan, “Öğrencilerimizi üniversiteyi kazanmış, okulunu bitirmiş, atanmış öğretmen olarak görmek, engelli kamu personeli sınavını kazanmış memur olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.  

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER DERS VERİYOR

Üniversite öğrencisi iken gönüllü öğretmen olarak başladığı çalışmalara Engelsiz Dershane Eğitim Koordinatörü olarak devam eden Asuman Doğan, özel bir okulda öğretmen olarak yaşamını sürdürdüğünü, 8 yıldır başladığı gönüllü öğretmenliğe de aksatmadan devam ettiğini belirtti. Gönüllü öğretmenliğin önemine vurgu yapan Asuman Doğan, “Onlarca gönüllü üniversite öğrencimiz var. Kimisi eğitim fakültesi öğrencisi kimisi mühendislik. Onların desteğiyle çocuklarımızı eğitim yaşamında desteklerken öte yandan günlük yaşamlarında da bir arada olmaya, sosyal faaliyetler içinde kendilerini geliştirmelerine destek vermeye özen gösteriyor, onları yaşama hazırlıyoruz.” dedi.

Ahi Evran Ortaokulu 6. Sınıf  öğrencisi Ahmet Zerman da, Engelsiz Dershane’yi şöyle anlatıyor: “Çok küçüktüm, ablam da Engelsiz Dershane’ye geliyordu. İlkokula başladığımda ben de ders çalışmaya gelmek için ısrar ettim. Yedi yaşından itibaren etütlere geldim ve şu anda en düşük dersim 80 ve her yıl teşekkür belgesi ve takdirname alarak sınıf geçiyorum. Burası benim için başarının anahtarı oldu.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Bin sayı barajını aştı mask
Bin sayı barajını aştı
Altındağ’ın tonton teyzeler sınıfı mask
Altındağ’ın tonton teyzeler sınıfı
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor mask
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi mask
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi
Başkent 153’ten duygulandıran sürpriz mask
Başkent 153’ten duygulandıran sürpriz
Çankaya'da Eşitlik ve Farkındalık Ayı Başlıyor mask
Çankaya'da Eşitlik ve Farkındalık Ayı Başlıyor
Çankaya’da Corona Virüs Semineri mask
Çankaya’da Corona Virüs Semineri
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri

Bugün 09:32 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Bin sayı barajını aştı mask
Bin sayı barajını aştı
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor mask
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi mask
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi mask
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde mask
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde
Vajina Daraltma Nedir? mask
Vajina Daraltma Nedir?
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi mask
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ mask
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı mask
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor mask
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL