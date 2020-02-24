Canlar Yenimahalle'de buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkanlardan birlik çağrısı

Programda kısa bir konuşmayla Alevi vatandaşları selamlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Sizlerin bana verdiği kalpten desteği biliyorum. Belediye başkanı olmadan önce verdiğim sözler vardı. Kimseyi ayırmayacağım, ötekileştirmeyeceğim demiştim. Verdiğim sözleri bir bir tutuyorum. Sizlerin de başını önüne eğdirmeyeceğim. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Başkentimize de onun kurduğu cumhuriyete de sahip çıkacağız.” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkemizin çeşitli sıkıntılar, huzursuzluklar içerisinde olduğunu biliyoruz. Ekonomide, sağlıkta, adalette, inançta sorunlar var. Bunları aşmanın yolu birlik ve beraberliğimizden geçiyor. Bu ülkeyi kurtaran Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti’ne ve değerlerine hep beraber sahip çıkacağız.” diye konuştu.

Başkan Yaşar’a desteklerinden dolayı Alevi yurttaşlar adına plaketle teşekkür eden Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül de “Cemal cemale gelmek, gönül gönüle değmek bizi can eder, bir eder. Bizler birbirimizi sevmenin hakkı sevmek olduğunu biliriz. Muradımız dünyayı cennet eylemek. Dünyada cenneti yaşamak ve yaşatmaktır.” dedi.