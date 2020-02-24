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Kahramankazan’da termal sera dönemi

Kahramankazan Belediyesi, ilçeden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanılacağı termal sera kurmak için kolları sıvadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kahramankazan Belediyesi, ilçeden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanılacağı termal sera kurmak için kolları sıvadı. Park ve bahçelerinde serasında yetiştireceği çiçek ve bitkileri kullanacak olan belediye, böylece dışarıdan çiçek ya da bitki satın almayarak tasarruf sağlamış olacak.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, örnek bir çalışma için daha harekete geçti. Belediye kendi çiçek ve bitkilerini üreteceği sera kurmak için çalışmalara başladı. Ekipler, Kahramankazan Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun yanında bulunan boş arsaya kurulacak sera için alanda düzleştirme ve zemin oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Termal olma özelliği taşıyacak olan seranın ısıtmasında ilçeden çıkan ve kapalı yüzme havuzu kompleksinin ısıtılmasında da kullanılan termal su kullanılacak. Böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama yapılmamış olacak.

Satın almayıp kendi üretecek

Kahramakazan Belediyesi, kurulum aşamasının ardından kısa süre içinde faaliyete geçecek olan serasında, kendi çiçek ve bitkilerini üretecek. Termal serada yetiştirilen çiçek ve bitkiler belediyeye iat park ve bahçelerde kullanılacak. Seranın faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek, 10 bin sarmaşık ve 15 bin de çalı grubu üretimi yapılması hedefleniyor. Böylece park ve bahçelerinde kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve bitkileri kullanacak olan belediye, dışarıdan herhangi bir bitki ya da çiçek satın almamış olacak. Bu doğrultuda belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi de oluşturulmuş olacak.

Tasarruf etmiş olacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kurulum çalışmaları süren seranın Kahramankazan’a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “En kısa sürede seramızı faaliyete geçirmiş olacağız. Böylece hem kendi bitki ve çiçeklerimizi üretmiş olacağız hem de bunları dışarıdan satın almamış olacağız. Bu kapsamda önemli bir tasarruf yapmış olacağız. Ayrıca seramızın ısıtılmasında da yine kendi termal suyumuzu kullanarak ayrıca bir tasarruf kalemi daha oluşturmuş olacağız. Kahramankazan’a ve Kahramankazan’da yaşayan vatandaşlarımıza daha faydalı olma noktasında tasarruf çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak vatandaşlarımıza hizmet noktasında asla ve asla tasarruf etmiyoruz. Tüm imkanlarımızı Kahramankazanımızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ediyoruz.” diye konuştu.
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Bugün 09:48 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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