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7 Altın Madalya ile Keçiören’den Olimpiyatlara Yolculuk

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Furkan azim ve gayretinin neticesinde 7 madalya alarak Keçiören’in gururu oldu.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Engelli Danışma Merkezi üyesi Furkan Recep Aygar’ın(22) Antalya'da düzenlenecek olan down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları seçmelerini geçtiğini ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandığını belirterek, “Furkan azim ve gayretinin neticesinde 7 madalya alarak Keçiören’in gururu oldu. Bununla da kalmayarak olimpiyatlarda bizleri temsil etmeye hak kazandı. Bu başarıya ancak ilkesi, ülküsü ve hedefi büyük olanlar ulaşabilir.” dedi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelli Danışma Merkezi üyesi Furkan Recep Aygar, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonaları’nda 7 altın madalya kazandı. 4 branşta düzenlenen 8 yarışmada 7 altın madalyanın sahibi olan Furkan Recep Aygar, 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ‘Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda (Trisome Games 2020) Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

“SPORCULARIMIZ TÜRKİYE’NİN GURURU OLACAK”

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nın Türkiye’de düzenlenecek olmasını büyük bir başarı olarak değerlendiren Başkan Altınok, “Keçiören’de yetiştirdiğimiz sporcularımızın uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyorum. Hem Keçiören’in hem Ankara’nın hem de Türkiye’nin gururunu olan sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

“GENÇLERİMİZ GÖZ BEBEĞİMİZDİR”

Sporun tüm branşlarına ve tesisleşmeye verdikleri desteklerle birlikte Keçiören’in ‘Şampiyonlar Kenti’ olarak anıldığını belirten Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Özel sporcumuz olan Furkan şampiyonluklarına yenilerini eklemek için Antalya’da düzenlenecek olan olimpiyatlarda boy gösterecek, inşallah olimpiyat şampiyonu da olacak. İlçemizden tüm spor dallarında şampiyonların çıkması için bizler de destek vererek özgüveni yüksek bir nesil yetiştireceğiz. Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Ülkemizi sporun her branşında, bilgi ve teknolojide ileri seviyeye taşıyıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaklardır.”
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Bugün 09:57 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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