Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:19 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:20 TSİ

5 Maddede Liposuction İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Vücut hatlarının daha iyi şekillendirilmesi amacıyla, spor ve diyete dirençli yağların alındığı liposuction yani yağ aldırma işlemi, genellikle bel, basen, göbek, bacak içi ve gıdı gibi belirli bölgelere uygulanıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Vücut hatlarının daha iyi şekillendirilmesi amacıyla, spor ve diyete dirençli yağların alındığı liposuction yani yağ aldırma işlemi, genellikle bel, basen, göbek, bacak içi ve gıdı gibi belirli bölgelere uygulanıyor. Son dönemlerde hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması ile birlikte obezitenin de artış göstermesi, liposuction ameliyatlarına olan ilginin artmasına sebep oluyor. Ancak en sık yapılan estetik operasyonlardan biri olan bu uygulama hakkında halk arasında doğru bilinen pek çok yanlış bulunuyor. Memorial Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Ozan Luay Abbas, liposuction ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı.

1- Diyet ve spora alternatif bir yöntem değil

Liposuction kesinlikle diyet ve spor yapmak istemeyen kişiler için uygulanan bir ameliyat olarak görülmemelidir. Liposuction yaptırmak için estetik ve plastik cerrahi uzmanlarına başvuran hastaların diyet yapıp yapmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Hastaların hem sağlıklı olmaları hem de fazla kilolarından kurtulmaları için dengeli bir beslenme ve hareket düzenine sahip olması gerekmektedir. Spor ve diyet yapmayıp, fazla yağlarından liposuction ile kurtulmak isteyen hastaların operasyon talepleri kabul edilmemelidir. Çünkü hayat ve hareket düzenini değiştirmeyen hastalarda, yapılan operasyonun ardından yağlanma artışının devam ettiği görülmektedir. Liposuction ideal kiloya ulaşılmasına rağmen, vücutta erimeyen yağ depolarının kalması durumunda etkili bir çözüm olmaktadır.

2- Liposuction kilo verdirmek düşüncesi ile uygulanıyor

Liposuction tam anlamıyla vücut hatlarına şekil verme ameliyatıdır. Bu ameliyatlar kilo vermek amacıyla yapılmamaktadır. Bir hastadan beş litre yağ çekilmesi, o hastanın beş kilo zayıfladığı anlamına gelmemektedir. Çünkü litrenin kilo olarak yansıması birebir değildir. Liposuction, vücut hatlarında bölgesel çıkıntı ya da şekilsizlikleri gidermek için yapılmaktadır.

3- Liposuction çatlaklarınızı gidermez

İnsan derisi iki katmandan oluşmaktadır. Üstte epidermis denilen ince bir tabaka onun altında da dermis adı verilen kalın bir katman bulunmaktadır. Derideki çatlaklar hızlı kilo alıp verme, ilaç kullanımı ya da yapısal olarak ortaya çıkmaktadır. Çatlaklar, üstteki ince deri tabakası sağlam kalırken, alttaki kalın elastik tabakanın yırtılması ve dışarıdan çatlamış bir görüntünün oluşması ile ortaya çıkmaktadır. Liposuction ile en alttan yağ alarak o bölgede oluşan çatlak tedavi edilememektedir. Yani yağ alma işlemi öncesi var olan çatlaklar, işlem sonrasında da kalmaya devam edecektir.

4- Selülitlerinizin yok olmasını beklemeyin!

Liposuction kesinlikle bir selülit tedavisi değildir. Bu işlemi yaptırdıktan sonra selülit görünümü azalmayacaktır. Çünkü özellikle bacaklarda oluşan portakal kabuğu görüntüsü, yağ birikimi dışında farklı bir mekanizma ile oluşmaktadır. Eğer hastanın deri kalitesi yeterli değilse, ameliyattan sonra da selülit görüntüsü devam etmektedir.

5- Liposuction sonrası dikkat edilmezse yeniden yağlanma görülür

Bu ameliyattan sonra “Nasıl olsa ben yağlarımı aldırdım bundan sonra ne yaparsam yapayım tekrar yağlanmam” söylemleri doğru değildir. Liposuction yapılan bölgedeki yağ hücrelerinin yüzde 80-90’ı çıkarıldığı için o bölgede kolay kolay yağlanma meydana gelmez. Ancak hastaların kilo alma biçiminin değiştiği bir gerçektir. Bel bölgesinde liposuction uygulanan bir hastanın kilo alması bu hattı çok etkilemezken, basen ya da göbek bölgesinde yağlanmaya sebep olabilmektedir. Bu nedenle operasyon sonrasında kişilerin tekrar kilo alabilecekleri ve yağlanma sorunu yaşayabilecekleri akılda tutulmalıdır.

Liposuction işleminin mutlaka bu konuda uzman doktorlara yaptırılması, bir seansta alınacak yağ oranına dikkat edilmesi çok önemlidir.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Miyop İlerlemesini Durduracak Optik Teknolojisi Geliyor mask
Miyop İlerlemesini Durduracak Optik Teknolojisi Geliyor
Eksik Dişin 8 Zararı mask
Eksik Dişin 8 Zararı
​“Yumurta dondurma” işlemi ile ilgili merak edilen 4 soru mask
​“Yumurta dondurma” işlemi ile ilgili merak edilen 4 soru
Vajina Daraltma Nedir? mask
Vajina Daraltma Nedir?
Bel Fıtığı Hakkında Doğru Sanılan 7 Önemli Yanlış mask
Bel Fıtığı Hakkında Doğru Sanılan 7 Önemli Yanlış
Bu hastalıklar vertigoyu tetikliyor mask
Bu hastalıklar vertigoyu tetikliyor
İnternetten 'Yemelik Toprak' Satışı mask
İnternetten 'Yemelik Toprak' Satışı
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat mask
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara mask
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara
Kansızlığın çaresi meyve suyu mask
Kansızlığın çaresi meyve suyu

Bugün 10:19 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu hastalıklar vertigoyu tetikliyor mask
Bu hastalıklar vertigoyu tetikliyor
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti mask
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti
Aşıkken beyin olumsuz her şeye kapalı mask
Aşıkken beyin olumsuz her şeye kapalı
Bu hastalıklarda 70 santim kuralına dikkat! mask
Bu hastalıklarda 70 santim kuralına dikkat!
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor mask
6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde mask
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde
Vajina Daraltma Nedir? mask
Vajina Daraltma Nedir?
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi mask
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ mask
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı mask
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor mask
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL