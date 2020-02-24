Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi

Yenimahalle Belediyesi, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine ev sahipliği yaptı. Başkent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa katılarak, Yozgatlıları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde hemşeri derneklerine büyük görev düşüyor.” dedi.

Yozgat’ın çevre köylerine ait birçok hemşeri dernekleri temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinliğe Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) Başkanı Mesut İbiş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hemşeri dernekleri barışa katkı sunuyor”

Yozgatlı demokrat hemşerilerini Yenimahalle’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar, “Hemşeri derneklerini kurmak kolay, yaşatmak o kadar zordur. 2009 yılından beri hemşeri derneklerine elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Doğduğu topraklara ve doyduğu kente sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyete inanan bütün derneklere ve STK’lara tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımız doğduğu şehrin gelenek ve göreneklerini Başkent’te yaşatmaya devam etsin istiyoruz. Hemşeri derneklerine vatandaşın birlik ve beraberliğini sağlaması, sıkıntılı bir dönem yaşayan ülkemizin barış ve huzurunu koruması konusunda büyük görev düşüyor. İnsanlar bu dernekler aracılığı ile acı günde tatlı günde bir arada oluyor, birlikte mücadele ederek sıkıntılarına çözüm buluyor. Ekonomik ve sosyal olarak birçok sıkıntıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde hemşeri derneklerinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor.” dedi.

Yaşar’a teşekkür plaketi

Hemşeri derneklerine verdiği destekten dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi veren Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) Başkanı Mesut İbiş “ 2011 yılında kurduğumuz federasyonumuza katkı sunan ve her zaman bize destek olan Fethi başkan’a teşekkür ediyorum. YDDF olarak Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyete her zaman sahip çıkacağız.” şeklinde konuştu.