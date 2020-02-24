Altın değerinde siber koruma

Bağımsız antivirüs araştırma kuruluşu AV-Comparatives, 2019 Özet Raporu kapsamında ESET‘i altın madalya ile ödüllendirdi. 16 farklı markaya ait Windows ürünlerine odaklanan incelemede ESET, ‘Genel Performans’, ‘Geliştirilmiş Gerçek Dünya Testi’ ve ‘Yanlış Alarm Testi’ kategorilerinde altın değerinde sonuçlar elde etti.

Siber güvenlik dünyasının önde gelen bağımsız test organizasyonlarından AV-Comparatives, kesin sonuçlar elde etmek amacıyla dünya çapındaki en büyük örnek koleksiyonlarından birini kullanarak testlerinde gerçek bir ortam oluşturuyor. AV-Comparatives’in 2019 Özet Raporu ise, yıl boyunca test edilen bireysel antivirüs ürünleri hakkında yorum sağlıyor.

2019 Özet Raporu, 16 farklı markaya ait Windows bireysel ürünlerine odaklandı.Rapor uyarınca siber güvenlik kuruluşu ESET, üç kategoride ödül alarak yüksek sonuçlar elde etti: Genel Performans (Düşük Sistem Etkisi), Geliştirilmiş Gerçek Dünya Testi (Gelişmiş Tehdit Koruması) ve Yanlış Alarm Testi.

Genel Performans (Düşük Sistem Etkisi)

ESET, her ürünün sistem hızı ve performansı üzerindeki etkisini değerlendiren Düşük Sistem Etkisi kategorisinde altın madalya kazandı. 2018'de aynı kategoride kazandığı gümüş madalyayı yükselterek, bu kategoride sürekli olarak büyük sonuçlar elde etmiş oldu.

Geliştirilmiş Gerçek Dünya Testi (Gelişmiş Tehdit Koruması)

ESET, 2019 ve 2020 için yeni bir kategori olan Gelişmiş Tehdit Koruması kategorisinde altın madalya aldı. Bu test, bir programın geliştirilmiş hedefli ve dosyasız saldırılara karşı koruma yeteneğini ele alıyor. ESET ayrıca test sürecindeki 15 hedefli saldırıyı engelleyen sadece iki markadan biri oldu.

Yanlış Alarm Testi

ESET, Yanlış Alarm Testi'nde bronz madalya kazandı. Raporda belirtildiği gibi, yanlış alarmlar gerçek bir enfeksiyon kadar sorun yaratabilir ve bunlardan kaçınmak herhangi bir antivirüs ürünü için önemli bir unsurdur. AV-Comparatives, Zararlı Yazılım Koruma Testleri ve Gerçek Dünya Koruma Testi'nin bir parçası olarak kapsamlı yanlış pozitif testleri gerçekleştirdi.

Teknolojiyi daha güvenli hale getiren önemli oyunculardan biriyiz

ESET Tehdit Algılama Laboratuvarları Başkanı Jiri Kropac, sonuçlar hakkında şunları söyledi:

“ESET'in AV-Comparatives tarafından aldığı ödüller, müşterilerimize olan bağlılığımızın ve IT güvenlik çözümlerinde her zaman en iyisini sunma sözümüzün bir kanıtıdır. Tüketicilerin en son tehditlere karşı üstün koruma sağlaması bizim için son derece önemlidir. Bu ödülleri almaktan ve teknolojiyi herkes için daha güvenli hale getirmede önemli bir oyuncu olarak tanınmaktan onur duyuyoruz.”