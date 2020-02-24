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Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, “Altaylardan Balkanlara” adlı Tarz-ı Vefa Kervanı Grubu’nun konserine ev sahipliği yaptı.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kültürün, sanatın, estetiğin ve musikînin buluşma noktası olan Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, “Altaylardan Balkanlara” adlı Tarz-ı Vefa Kervanı Grubu’nun konserine ev sahipliği yaptı. Asya ve Anadolu eserlerini seslendirildiği konserde binlerce yıllık gelenek olan “Baksı Dansı” seyircilerin büyük beğenisini topladı. 25 eserin seslendirildiği konsere Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanatsal etkinliklerimiz devam edecek

Vatandaşlarımızı sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri imkânlar sunmaya devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, “Mamak sanatın ve kültürün başkenti olacak.” dedi.

 
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Bugün 13:14 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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