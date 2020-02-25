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Osmanlıspor maç saatini bekliyor

Hatayspor’la yarın deplasmanda karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig’in 24. haftasında yarın Hatayspor’a konuk olacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Hatayspor Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü.

Haftanın son antrenmanına mor-sarılı ekip, topla ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koordinasyona yönelik oyun oynayan başkent ekibi 5’e 2 top kapma çalışmasına geçti.

Antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.  
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