Osmanlıspor maç saatini bekliyor

TFF 1. Lig’in 24. haftasında yarın Hatayspor’a konuk olacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Hatayspor Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü.
Haftanın son antrenmanına mor-sarılı ekip, topla ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koordinasyona yönelik oyun oynayan başkent ekibi 5’e 2 top kapma çalışmasına geçti.
Antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz