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Yenimahalle'nin miniklerinden yardım eli

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 10 kreşte eğitim gören minik öğrenciler başlattıkları seferberlikle Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan dezavantajlı çocuklara yardım elini uzattı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 10 kreşte eğitim gören minik öğrenciler başlattıkları seferberlikle Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan dezavantajlı çocuklara yardım elini uzattı. 10 okulda eğitim gören 3-6 yaş arası çocuklar kendileri gibi eğitim hayatını sürdüren kardeşlerini hediyeleri ile mutlu etti. Siirt, Adana, Diyarbakır, Samsun ve Yenimahalle’nin dezavantajlı ilkokullarına yardım eli uzatan minikler, kışlık kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi gibi malzemeleri kardeşlerine gönderdi.

Yardımlaşmaya mesafe engel değil

Pantolon, mont, kazak, bot, eldiven, şapka, çorap gibi birçok kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemeleri ile oyuncakların bağışlandığı kampanyalarla çok anlamlı bir işe başlayan minikler yardımlaşmanın önemini de anladı. Arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan Yenimahalle’nin minik yüreklerine taşra da bulunan okullarda okuyan minik öğrenciler teşekkürlerini iletti. Arkadaşlarına gönderdikleri kıyafetlerin içine notlar yazan miniklerin yaptıkları davranış büyük takdir topladı.

“Paylaşmak güzel”

Yenimahalle Belediyesi’nin toplumun her alanında hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kreşlerimizde bulunan çocuklarımızın yaptığı bu hareket bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Çocuklarımızın taşrada bulunan dezavantajlı arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılaması alkışlanacak ve takdir edilecek bir harekettir. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak kreşlerimizde ve belediyemizde yeni ve güzel işler yapmayı sürdüreceğiz. Bizim felsefemize göre iyi eğitim almış çocuklarımız yarın ülkemizi daha ileri seviyeye taşıyacaklardır.” dedi.
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Bugün 11:07 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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