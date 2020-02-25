Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:21 TSİ- Belediye G: Bugün 11:23 TSİ

"El Ele Sil Baştan"

Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi sağlıklı yaşlanma için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi sağlıklı yaşlanma için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Gönüllü  Öğrencileri ve Öğrenci Topluluklarının yürüttüğü “Sağlıklı Yaşama Hep Beraber, El Ele: Sil Baştan" adlı sosyal sorumluluk projesi Çankaya Belediyesi Cebeci Baharevi’nde başladı.

Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi sağlıklı yaşlanma için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Gönüllü  Öğrencileri ve Öğrenci Topluluklarının yürüttüğü “Sağlıklı Yaşama Hep Beraber, El Ele: Sil Baştan" adlı sosyal sorumluluk projesi Çankaya Belediyesi Cebeci Baharevi’nde başladı. Cebeci Bahar Evinde Ankara Tıp Öğrencilerince oluşturulan gruplar tarafından sekiz hafta sürdürülecek etkinlikler Perşembe  günleri 10.30-13.00, Cuma günleri ise 14.00-17.00 saatleri arasında yapılıyor.

Sağlıklı yaş almaya yönelik Bahar Evi katılımcılarının bilişsel ve motor aktivitelerine katkı sağlayacak etkinlikler, hikaye tamamlama, doğaçlama oyunlar, el işi becerileri, fotoğraf, dans ve halk oyunlarıyla halk müziği koro çalışmaları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Gönüllü  Öğrencileri ve Öğrenci Topluluklarını katılımıyla yapılıyor. Sekiz hafta sonunda ortaya çıkan ürünler, Çankaya Belediyesinin işbirliğiyle  Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde düzenlenecek program ile sahnelenecek. 

Program kapsamında düzenlenen “Uzmanına Sor” etkinliklerinde ise Baharevi sakinlerine sık karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılıyor. 21 Şubat  2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Prof. Dr. Sevgi Aras tarafından “Unutkanlık”,28 Şubat  2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Prof. Dr. Esin Ocaktan tarafından “Ev Kazalarının Önlenmesi”, 6 Mart 2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Prof. Dr.  Murat Varlı tarafından “İdrar Kaçırma”, 20 Mart 2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Doç. Dr. Ahmet Yalçın ve Uz. Dr. Volkan Atmış tarafından “Sağlıklı Yaşlanma ve Beslenme” konularında söyleşi, soru-cevap tarzında interaktif katılımla gerçekleşecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı" mask
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı"
Kahramankazan zabıtası denetimlerini sürdürüyor mask
Kahramankazan zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı mask
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı
Keçiören’de el emeği ürünler gelire dönüşüyor mask
Keçiören’de el emeği ürünler gelire dönüşüyor
Yenimahalle'nin miniklerinden yardım eli mask
Yenimahalle'nin miniklerinden yardım eli
Kent Tarım’a ilgi büyük mask
Kent Tarım’a ilgi büyük
Keçiören’de günlük 900 ton çöp bertaraf ediliyor mask
Keçiören’de günlük 900 ton çöp bertaraf ediliyor
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı mask
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı
Kaçak Hurdacılara Denetim mask
Kaçak Hurdacılara Denetim
Altındağ’ın satranç şampiyonları belli oldu mask
Altındağ’ın satranç şampiyonları belli oldu

Bugün 11:21 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi mask
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi
Doyasıya eğlendiler mask
Doyasıya eğlendiler
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı mask
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı
SAKÜDER'den Alper Taşdelen'e Onur Ödülü mask
SAKÜDER'den Alper Taşdelen'e Onur Ödülü
Kahramankazan’da salgın hastalıklarla mücadele seferberliği mask
Kahramankazan’da salgın hastalıklarla mücadele seferberliği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde mask
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı mask
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor mask
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ mask
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
Çankaya’da Corona Virüs Semineri mask
Çankaya’da Corona Virüs Semineri

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL