Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sabaha karşı Buharlı Sokak’taki bir apartmanının zemin katında meydana gelen çökme olayının hemen ardından incelemelerde bulundu. Altınok, “Tesisattaki problemler nedeniyle su tahliyesi uygun yapılamamış, bu hatalardan ötürü dairenin üzerine oturduğu dolgu zarar görmüş ve zeminde oturmalar yaşanmıştır. Buna bağlı olarak duvarların altı boş kalmış ve duvarlarda çatlamalar meydana gelmiştir. Bunun nedeni de bina sakinleri tarafından apartmanın gider tesisatının değiştirilmiş olması ve bunun da tam anlamıyla yapılamamış olmasıdır” dedi.

ALTINOK, ÇÖKME HABERİNİN HEMEN ARDINDAN OLAY YERİNE GEÇTİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören 19 Mayıs Caddesi Buharlı Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana gelen çökme haberinin hemen ardından olay yerine geçerek binada incelemelerde bulundu. Beraberinde İmar Müdürlüğü teknik personelleriyle saat 04.10’a kadar bina sakinleriyle de yakından ilgilenerek incelemelerini sürdürdü. Altınok, yine öğle saatlerinde de olay yerine gelerek çalışmalarını aralıksız sürdüren teknik personellerden aldığı bilgi doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

“BİNANIN KOLONLARDA HERHANGİ BİR KIRILMA YOK”

Başkan Altınok, Buharlı Sokak Keskinler Gül Apartmanının 1 nolu dairesi zemin katındaki teknik incelemeler hakkında şu bilgileri aktardı:

“Sabaha karşı saat 03.30’da olayın olduğu binaya İmar Müdürlüğü yetkililerimizle geldik. İncelemelerimiz sırasında binanın ana gövdesinde veya kolanlarında herhangi bir problemin olmadığını gördük. 19 daireli bu binamızda 04.10’a kadar incelemelerimizi teknik personelimizle birlikte devam ettirdik. Böyle olunca da vatandaşımıza, ‘huzur içerisinde evinize girin’ diye telkinde bulunduk. Binanın kolonlarda herhangi bir kırılma yok. Bir dairemizin zemin katında çökme var. Nedeni de bina sakinleri tarafından apartmanın gider tesisatının değiştirilmiş olması ve bunun da tam anlamıyla yapılmamış olmasıdır.”

“DENETİMLER VE TADİLATLAR ZAMANINDA YAPILMALI”

Binada İmar Müdürlüğü teknik ekiplerinin öğle saatlerine kadar incelemelerini aralıksız sürdürdüklerine, kendisinin de konuya ilişkin sürekli bilgi aldığına dikkati çeken Başkan Altınok, bu tür sorunların yaşanmaması için de şu uyarılarda bulundu:

“Vatandaşlarımız tesisat değişikliği yaptıklarında bina sahibinin haberi olmalı ve projeye uygun tadilat yapılmalıdır. Proje müellifinin de bundan haberi olmalı. Denetimler ve gerekli görülen tadilatlar doğru ve zamanında yapılmazsa zeminde erime ve çürüme yapıyor. Vatandaşımız atık su giderleriyle ilgili de belediyemize gerekli bilgiyi vermeli.”

“TESİSAT DEĞİŞİKLİĞİ BELEDİYEMİZE BİLDİRİLMEDİ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, binada olayın yaşanmasına neden olan süreci de şöyle aktardı:

“Binanın mimari, statik ve tesisat projelerine uygun olduğu bir raporla belediyemize bildirilmiş, buna istinaden de yapı kullanım belgesi, yani iskân verilmiştir. Ancak zaman içerisinde kat malikleri yapıda tesisat projelerine uygun olmayan değişiklik ve yeni imalatlar yapmışlar. Bu değişiklik tesisat projesinin müellifine ve belediyemize bilgi verilmeksizin gerçekleştirilmiştir. Tesisattaki problemler nedeniyle su tahliyesi uygun yapılamamış ve bu hatalardan ötürü zemin dairenin üzerine oturduğu dolgu zarar görmüş ve zeminde oturmalar yaşanmıştır. Buna bağlı olarak duvarların altı boş kalmış, duvarlarda çatlamalar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili belediyemize herhangi bir başvuru ya da bilgilendirme yapılmamıştır.