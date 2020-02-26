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Diş ve Çene Bozukluklarınızın Sebebi Nefes Alma Şekliniz Olabilir!

“Ortodontik tedavi gerektirecek diş ve çene bozukluklarınızın nedeni, solunum şeklinizle ilişkili olabilir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ortodonti Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Erdoğan, açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Önleyici ortodontik tedavi; büyüme gelişim çağındaki çocukların, normal büyümesini kötü yönde etkileyecek faktörlerin ortadan kaldırılmasını amaçlar. Bu faktörlerin başında, ağız solunumu gelmektedir.

Geniz eti ve bademcik büyümesi solunumu zorlaştırıyor

Solunum yolu üzerinde meydana gelen herhangi bir tıkanıklık, solunumun kısmen veya tamamen ağızdan yapılmasına neden olur. Büyümüş geniz eti üst solunum yolu tıkanıklığının, bademcik büyümesi veya iltihabı da alt solunum yolu tıkanıklığının en sık görülen etkenleridir. Özellikle okul öncesi dönemde en büyük boyutlarına ulaşan bu yapılar, çocukların burun solunumu yapmalarına engel olmaktadır.

“Ağız, diş ve çene bölgesinde bozukluklara sebep oluyor”

Hava yolunun yüzde 50’sinden fazla daralmasına neden olan durumlarda, diş ve çene yapısında bozukluklar meydana gelebilir. Öyle ki ağız solunumu yapan bireylerin, gösterdiği karakteristik özellikler ‘’adenoid yüz tipi‘’ olarak isimlendirilmiştir. Uzun ve dar bir yüz, kısa üst dudak, daralmış üst çene, ön alt ve üst dişler arasında açıklık, aşağı ve geriye doğru büyüyen alt çene gibi diş ve çene yapısını ilgilendiren bozukluklar meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalar, burun solunumuna engel olan geniz etine sahip çocuklarda sıklıkla; obstrüktif uyku apne sendromunun meydana geldiğini, gelişim geriliğinin görüldüğünü, gündüz uykulu halin ve düşük okul başarısının bu durumu takip ettiği belirtilmiştir. Olumsuz etkilerinin oldukça fazla olduğu ağız solunumunun; ağız, diş ve çene bölgesinde meydana getirdiği bozuklukların elbette her yaşta ortodontik tedavisi mümkündür.

Erken dönemde fark edilirse müdahale gerekmeyebilir

Bu problemlere engel olmak adına, sıklıkla bademcik enfeksiyonu geçiren ve/veya burundan solunum yapamama şikayeti olan çocukların Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları hekimleri tarafından muayene edilmesini önermekteyiz. Doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda, baş ve yüz gelişiminin en yoğun olduğu dönemde yapılan geniz eti veya bademcik ameliyatlarının, ağız solunumunun neden olduğu bozukluklarda spontan iyileşme gösterdiği yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır. Üst çene diş arkında genişleme, alt çenenin büyüme yönünün değişimi gibi önemli etkileri görülmüştür. Erken dönemde ağız solunumundan burun solunumuna geçişin; başka hiçbir müdahale gerektirmeden çene ve yüz yapılarında iyileşme göstermesi, hem ortodontik tedavi hem de normal büyüme ve gelişim açısından oldukça önemlidir.

Bu belirtilere dikkat!

Bu nedenle, çocuğunuzun burundan nefes almada sıkıntı yaşadığını düşünüyorsanız, geceleri ağzı açık uyuyorsa, horluyorsa veya yukarıda bahsedilen diş ve çene bozukluklarına sahip ise ortodonti uzmanına başvurmayı ihmal etmeyiniz.
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Dün 09:42 TSİ - Sağlık

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