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Yenimahalle'de aydınlık yarınlar yetişiyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin dört bir yanında hizmete açılan eğitim yuvalarını ziyaret etti.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin dört bir yanında hizmete açılan eğitim yuvalarını ziyaret etti. Öğrencileri ders başında ziyaret eden Yaşar “Aydınlık Türkiye’nin mimarı siz olacaksınız. Yenimahalle’ye kazandırdığımız projelerin tümünde sizi düşünüyoruz.” dedi.

Başkan Yaşar, gençlere ve çocuklara moral vermek amacıyla, Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin 10 ayrı noktasına açılan kreşler, 6 farklı noktada ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere eğitim hizmeti veren Destek Eğitim Merkezleri ile 9 ayrı eğitim yuvasında bulunan kütüphaneleri ziyaret etti.

Yaşar “Gençlerimiz çağdaş Türkiye’nin mimarları olacak”

Eğitim merkezleri ve kütüphaneleri tek tek gezerek, yoğun sınav döneminde moral ve motive amaçlı gençleri ziyaret eden Yaşar, “Yenimahalleli gençlerimizin ve çocuklarımızın çağdaş Türkiye’nin mimarları olmasını istiyoruz. İlçemizde göreve geldiğim günden bu yana en önem verdiğim konu eğitim sorunudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti korumak ve çağdaş yarınlara hazırlamak için gençlere büyük önem veriyoruz. Yenimahalle’nin dört bir yanına, 3 yaşından 18 yaşına kadar tüm çocuklarımızı düşünerek kreşler, destek eğitim merkezleri ve bunun yanında ders çalışma ortamı bulamayan, sınavlara hazırlanan gençlerimiz için kütüphaneleri hizmete açtık. Ayrıca, üniversite öğrencileri ve kamu personeli sınavına hazırlanan gençlerimiz de kütüphanelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’nin sosyal ve ekonomik olarak ilerleyebilmesi için donanımlı, bilgi sahibi, okuyan ve sorgulayan bir nesli yetiştirmek zorundayız. Toplum olarak bir an önce bu hususa önem vermeliyiz. Geleceğin söz sahibi insanları, mimarları, hukukçuları, mühendisleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz ve bu bilinçle eğitime destek oluyoruz.” dedi.
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Dün 10:12 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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