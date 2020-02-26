Şeker gibi etkinlik

Mamak Belediyesi Yeşilbayır Aile Merkezi elma şekeri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Aile Merkezi’nde eğitim gören okul öncesi sınıfı öğrencileri ile gerçekleşen etkinlikte minikler kendi elleriyle elma şekeri yapmayı öğrendi. Giydikleri önlüklerle tezgahın başına geçerek marifetlerini sergileyen minikler büyüklere taş çıkarttı.

Eğlenerek öğreniyorlar

Çocukları mutlu etmenin dünyanın en büyük zenginliği olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız çok sevdikleri lezzeti kendileri yapmayı öğrendi. Bu tür çalışmalarımız ile sadece eğlence değil, kazanımlar da hedefliyoruz. Çocuklarımız bu sayede bu ürünleri satın alınmadan da yapılabileceğini de öğrenmiş oluyor. Eğlenirken öğretici etkinliklerle çocuklarımız gelişimine katkı sunacak bu tür aktivitelere devam edeceğiz.” dedi.