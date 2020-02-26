Başkent ekibi yenilendi

Mor-sarılılar önceki gün oynanan Hatayspor maçının ardından çalışmalara ara vermeden bugün yenileme antrenmanı yaptı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir’in saha içerisinde yaptığı kısa bir değerlendirme toplantısının ardından maçta forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptı.

Maçta kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Daha sonra şut organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip dar alanda oynanan çeşitli pas organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.