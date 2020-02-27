Bozalar, Salepler Mamak Belediyesi'nden

Sosyal belediyecilik uygulamalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mamak Belediyesi, “Çaylar Bizden” ve “Çorbalar Bizden” uygulamalarının ardından “Bozalar-Salepler Bizden” diyerek yeni bir uygulama başlattı. Eski mahalle kültürünü yaşatmak ve örf ve adetleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel mahallesinde gece yarısı boza ikram etti. Servis yapan personeller tarafından da sıkça kullanılan 'boza' seslenişini de canlandırıldı.
Eski gelenekler yaşatılıyor
Kış aylarının vazgeçilmez tatlarından boza ikramı ile eski gelenekleri yaşatmak istediklerinin altını çizen Başkan Köse, “Soğuk kış günlerinde, sıcak sohbetleriniz eksik olmasın” dedi. Bir Türk geleneksel içeceği olan Boza'yı keyifle içen vatandaşlar, “Belediyemizin ikramı bizi sevindirdi. Özellikle de Boza'nın tercih edilmesinden daha çok mutlu olduk. Belediye Başkanımıza eski kültürleri yaşatan bu güzel hizmet için teşekkür ediyoruz." dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz