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3 Bin Sedir Fidanı Bademlik Mahallesinde Can Bulacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür. Daha yeşil bir Keçiören ve daha yeşil bir Başkent için bahane üretmeden çalışacağız.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür. Daha yeşil bir Keçiören ve daha yeşil bir Başkent için bahane üretmeden çalışacağız. Sorumluluğu çocuklarımızda ve gençlerimizde olmak koşuluyla Keçiören`in bütün sokaklarını ağaçlandıracağız. Böylece Keçiören’i Türkiye`nin en yeşil kenti yapacağız” dedi.

Keçiören Bademlik Mahallesi Necip Fazıl İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki fidan dağıtım töreni öncesi okul bahçesinde toplanan öğrencilerle selamlaşarak sohbet eden Başkan Altınok, öğretmenlerin ve velilerin taleplerini de dinledi.

20 ADET BADEM AĞACI DİKİLDİ

Başkan Altınok, 3 bin adet sedir fidanının dağıtıldığı ve Bademlik Mahallesine ismini veren 20 adet badem ağacının okul bahçesine dikildiği törende, “Umudumuz, ikbalimiz, melek ve çiçeklerimiz olan sevgili çocuklarımıza fidan dağıtıyoruz. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız. Burada bir öğrenci ordusu var. Her bir öğrencimiz 10 ağaç dikse bütün sokaklarımız orman olur” dedi.

“SEVGİYLE VE İNANARAK YAPACAĞIZ”

Daha yaşanabilir Türkiye için hem fidan diktiklerini hem de fidan dağıtım programlarıyla vatandaşları bu seferberliğe dâhil ettiklerini vurgulayan Başkan Altınok, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın hepsi bir fidandır. Fidanları dikip bakımını yapacağız. Keçiören`i Ankara`nın ve Türkiye`nin en yeşil ilçesi yapacağız. Biz Keçiören`de kayalık alana ağaç diktik. Sevgi ile inanarak yaparsanız kayada da bozkırda da ağaç biter. Her sokağımıza diktiğimiz ağacımızın sorumluluğu çocuklarımızda olacak. Aynı zamanda bu sokakların temizlikleri de bu çocuklarımızın teminatı altında olacak. Keçiören`de parkların ve yeşil alanların sayısını çoğaltıyoruz. En çok parkın ve en çok şelalenin bulunduğu ilçe Keçiören. Keçiören aynı zamanda bir güller şehridir. Dünyanın en güzel meydanını yapıyoruz. Çok iddialı gibi görünebilir ama Su ve Gül Meydanı dünyanın en güzel meydanı olacak.”
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Bugün 10:46 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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