Başkan Altınok: "Mahallelerimiz pırıl pırıl temizleniyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in her mahallesinde topyekûn temizlik çalışması başlattık. Temizlik ekibimiz muhtarlarımızla koordineli bir şekilde önce sokak, cadde ve boş alanları temizliyor daha sonra da buraları yıkama araçlarıyla pırıl pırıl yapıyor.” dedi.

ÇALIŞMA KAFKAS MAHALLESİNDEN BAŞLADI

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sahada görev yapan 700 personeli ile 24 saat esasına göre her bir mahallede ayrı ayrı temizlik çalışması yürütüyor. Bu kapsamda mahalle muhtarlarıyla istişare edilerek yürütülen çalışmalar ilk olarak Kafkas Mahallesinden başladı. Temizlik ekiplerinin gün boyu eş zamanlı olarak sürdürdüğü detaylı temizlik çalışmaları vatandaştan da büyük takdir topladı.

51 MAHALLE DETAYLI TEMİZLENECEK

Başkan Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin rutin temizlik çalışmaları dışında oluşturulduğunu ve Keçiören’deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizleyeceğini belirterek, “Hem belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla hem de kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz.” dedi.

“TEMİZLİKTE HIZLI HİZMET VERİYORUZ”

Keçiören Belediyesine kazandırdıkları 115 hizmet aracıyla hem temizlikte hem de diğer alt yapı ve üst yapı çalışmalarında büyük hız kazanıldığını da vurgulayan Başkan Altınok şu bilgileri verdi:

“Keçiören sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Eskiden çöp toplama işine 6 milyon lira ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplama hizmetiyle ayda 3 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Cadde, sokak, park ve bahçelerimiz artık daha temiz. İlçemize temizlik konusunda artık daha hızlı hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu da genişlettik ve çöp taksi uygulamasına geçtik.”