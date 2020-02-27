İmplant yapılması uygun değilse ne yöntem kullanılır?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Osman Çetin, implantların yerleştirilebilmesi için öncelikle implantın o bölgeye uygunluğuna bakıldığını kaydederek, “Eğer uygun değilse ön hazırlıkla bölgeyi implanta uygun hale getiriyoruz.” dedi.

İmplant yapılacak bölge, ölçümlere uyuyorsa herhangi bir ekstra tedavi uygulamadan o bölgeye implantı yerleştirdiklerini söyleyen Çetin, “Eğer uygun değilse ön hazırlık olarak o bölgeye kemik tozu uygulaması veya başka bir bölgeden alınan bir kemiğin nakli uygulandıktan sonra implanta hazır hale geliyor ve sonrasında implant uygulanıyor.” şeklinde konuştu.

Sinirin yeri değiştiriliyor

Alt çenede yeterli kemik yoksa ve alttan geçen sinire çok yakınsa burada sinirin yeri değiştirilerek implantın o şekilde uygulandığını belirten Çetin, “Üst çenede yeterli kemik bulunmuyorsa sinüse kadar, sinüs lifting denilen bir tedavi uygulanarak önce sinüs yukarı kaydırılıyor ve araya kemik tozundan bir bariyer yapılarak üstüne de membran olarak adlandırılan bir zar uygulanıyor.” dedi.

Çetin, uygulanan kemik tozunun tamamen katı hale geldiğinde implantın uygulandığını dile getirdi.