Yenimahalle Belediyesi acı gününde de vatandaşın yanında

Yenimahalle Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşları zor gününde yalnız bırakmıyor. Kültür merkezleri, gençlik merkezleri, ikinci bahar merkezleri ve köy konaklarıyla ilçe sakinlerinin her zaman yanında olan Yenimahalle Belediyesi, açtığı taziye evleriyle de vatandaşlarının acısını paylaşıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Yakacık, Ata, Turgut Özal, Serhat, Karşıyaka Kültür Merkezi ve İvedik Köy Konağı olmak üzere 6 farklı noktada faaliyete geçirilen taziye evleri, yakınlarını ebedi hayata uğurlayan vatandaşların yaralarını sarıyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin geniş aileleri ağırlayabilecek, yemekhanesi, salonu ve avlusuyla son derece modern bir mimariye sahip olan tam donanımlı taziye evlerinde bugüne kadar 100’den fazla aile taziyeleri kabul ederek, yemek verip, mevlit okuttu.

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi’nde cenaze sonrasında vefat edenlerin yakınlarına araç tahsis edilirken cenazesini Ankara dışına defnetmek isteyen cenaze yakınlarına ücretsiz araç ve şoför hizmeti ile uzak şehirlere de uçakla taşıma hizmeti veriliyor. Tüm bunların yanı sıra cenaze yakınına cenaze levazımatı ve kefen de belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Taziye evleriyle vatandaşların kötü gününde yanında oluyoruz diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ölümün ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ölüm hayatımızın bir gerçeği. Taziye evlerimiz sayesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız, bir yandan yakınını kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer yandan taziye için yer aramak zorunda kalmıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızı acılarını yaşadıkları sırada yer, sandalye masa gibi telaşlardan kurtardık. Şimdi taziyelerini yapmış olduğumuz taziye evlerinde gerçekleştirebiliyorlar. Temizliğini de biz yapıyoruz. Amacımız o acı günde vatandaşlarımızın yanında olmak. Onların acısını bir nebze olsun hafifletmek. İyi günde kötü günde vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.” dedi.