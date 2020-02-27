Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:36 TSİ- Belediye G: Bugün 15:09 TSİ

Hocalı Katliamı Unutulmadı

Hocalı şehitleri dualarla yad edildi, akademisyenlerce Ermeni katliamını belgelerle anlatıldı, Hocalı Soykırımı, Bir İnsanlık Utancı adlı belgesel izletildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Etimesgut Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecesi, Ermeni çeteleri ve 366.Rus Motorize Alayı’nın Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamda şehit edilen soydaşlarımız için anma programı düzenledi.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, MHP Genel Başkan Başdanışmanı 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, TBM Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi 23, 24, 25, 26. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Giresun Üniversitesi önceki rektörü Prof. Dr. Aygün Attar ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü katıldı.

İNSANLIK MESELESİ

Necdet Ünüvar, Hocalı'da katledilenlerin Türk ve Müslüman olduğuna dikkat çekerek, "Ama her şeyden önce onlar bir insandı. Hocalı meselesi insanlığın meselesidir. Bu katliamı her platformda en iyi şekilde anlatmalıyız" dedi.

28 YILLLIK ACI

Büyükelçi Hazar İbrahim, 28 yıldır Hocalı'nın acısıyla yaşadıklarını vurgulayarak, "Hocalı katliamında ve Azerbaycan'ın tüm meselelerinde Kardeş Türkiye'yi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hocalı katliamının yıldönümünde böyle bir anma programına ev sahipliği yaptığı için Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YILDIRMA POLİTİKASI

"Hocalı katliamının temel mantığı Türk dünyasına korku vermekti, Ermenilerin Azerbaycan halkı üzerindeki yıldırma politikasıydı" diyen Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü de Hocalı katliamı ve öncesinde Ermenilerin yaptığı hain girişimleri anlattı.

ASLA UNUTMAMALIYIZ

Prof. Dr. Aygün Attar, hocalı katliamına kadar gelinen tarihi süreçleri anlatarak, "Biz 28 yıldır ağıt yakıyoruz. 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında, masum insanların Ermenilerce acımasızca katledilmiştir. Öldürülen insanların cesetleri bile işkence görmüştür. Dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırımın asla unutulmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUM

Başkan Demirel de yaptığı konuşmada, Türk dünyasının bir ve beraber olması gerektiğini ifade ederek, "28 yıl önce Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamda hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hocalı Soykırımı 28’inci yıl dönümünde Keçiören’de anıldı mask
Hocalı Soykırımı 28’inci yıl dönümünde Keçiören’de anıldı
Başkent Sanata Doyacak mask
Başkent Sanata Doyacak
Bisiklet Yolu Projesi İçin İlk Adım Atıldı mask
Bisiklet Yolu Projesi İçin İlk Adım Atıldı
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor mask
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor
Çankaya’dan Alacaatlı’ya Ali Topuz Parkı mask
Çankaya’dan Alacaatlı’ya Ali Topuz Parkı
Yenimahalle Belediyesi acı gününde de vatandaşın yanında mask
Yenimahalle Belediyesi acı gününde de vatandaşın yanında
Pursaklar Belediye SK sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu mask
Pursaklar Belediye SK sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu
Beypazarı Belediyesi Seralarında Yaza Hazırlık mask
Beypazarı Belediyesi Seralarında Yaza Hazırlık
Başkan Altınok: "Mahallelerimiz pırıl pırıl temizleniyor" mask
Başkan Altınok: "Mahallelerimiz pırıl pırıl temizleniyor"
Yenimahalle'nin melekleri final kapısını araladı mask
Yenimahalle'nin melekleri final kapısını araladı

Bugün 12:36 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle'de aydınlık yarınlar yetişiyor mask
Yenimahalle'de aydınlık yarınlar yetişiyor
Altındağ’da Batıl İnanç ve Hurafeler Semineri mask
Altındağ’da Batıl İnanç ve Hurafeler Semineri
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor mask
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor
Kent Tarım’a ilgi büyük mask
Kent Tarım’a ilgi büyük
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı mask
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük mask
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi mask
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak mask
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor mask
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL