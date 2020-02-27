Hocalı Katliamı Unutulmadı

Etimesgut Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecesi, Ermeni çeteleri ve 366.Rus Motorize Alayı’nın Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamda şehit edilen soydaşlarımız için anma programı düzenledi.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, MHP Genel Başkan Başdanışmanı 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, TBM Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi 23, 24, 25, 26. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Giresun Üniversitesi önceki rektörü Prof. Dr. Aygün Attar ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü katıldı.

İNSANLIK MESELESİ

Necdet Ünüvar, Hocalı'da katledilenlerin Türk ve Müslüman olduğuna dikkat çekerek, "Ama her şeyden önce onlar bir insandı. Hocalı meselesi insanlığın meselesidir. Bu katliamı her platformda en iyi şekilde anlatmalıyız" dedi.

28 YILLLIK ACI

Büyükelçi Hazar İbrahim, 28 yıldır Hocalı'nın acısıyla yaşadıklarını vurgulayarak, "Hocalı katliamında ve Azerbaycan'ın tüm meselelerinde Kardeş Türkiye'yi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hocalı katliamının yıldönümünde böyle bir anma programına ev sahipliği yaptığı için Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YILDIRMA POLİTİKASI

"Hocalı katliamının temel mantığı Türk dünyasına korku vermekti, Ermenilerin Azerbaycan halkı üzerindeki yıldırma politikasıydı" diyen Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü de Hocalı katliamı ve öncesinde Ermenilerin yaptığı hain girişimleri anlattı.

ASLA UNUTMAMALIYIZ

Prof. Dr. Aygün Attar, hocalı katliamına kadar gelinen tarihi süreçleri anlatarak, "Biz 28 yıldır ağıt yakıyoruz. 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında, masum insanların Ermenilerce acımasızca katledilmiştir. Öldürülen insanların cesetleri bile işkence görmüştür. Dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırımın asla unutulmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUM

Başkan Demirel de yaptığı konuşmada, Türk dünyasının bir ve beraber olması gerektiğini ifade ederek, "28 yıl önce Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamda hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.