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Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor

Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Bakım Onarım Bölümü’nde belediyeye ait iş makineleri ve binek araçlarının periyodik bakım ve tamiratı belediye çalışanları tarafından yapılıyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Bakım Onarım Bölümü’nde belediyeye ait iş makineleri ve binek araçlarının periyodik bakım ve tamiratı belediye çalışanları tarafından yapılıyor.

Çankaya Belediyesinin Alacaatlı’da bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Bakım Onarım Bölümü’nde belediyeye ait iş makineleri ve binek araçlarının periyodik bakım ve tamiratı belediye işçileri tarafından yapılıyor; bölüm adeta küçük bir sanayi sitesini andırıyor.

Belediyenin bakım onarım bölümünde konusunda uzman 80 kalifiye usta her gün belediyenin araç filosunun hafif, orta ve ağır bakımlarını yaparak hizmete hazır hale getiriyor. Son bir yıl içerisinde 4054 araç ve iş makinesi girişi yapılan atölyede yazlık kışlık lastik değişimi ve onarımları, yağ bakımı, araç filtrelerinin değişimi, belediye birimlerinde bulunan tüm jeneratör ve araç akülerinin bakımı, egzos ve araç muayene hazırlıkları yapılıyor.

MALİYET DÜŞÜRÜLÜYOR

Tasarrufa yönelik çalışmaların da yürütüldüğü atölyede balata yüzey temizliği yapılarak uzun ömürlü olmaları sağlanırken teknik ekibin geliştirdiği egzos partikül temizleme cihazı üretilerek maliyet düşürücü önlemler de alınıyor.
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Bugün 13:19 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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