Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:44 TSİ- Belediye G: Bugün 09:45 TSİ

Altınköy’deki kuşlar “ev”lendi

Altındağlı kadınlar duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Kurslarda öğrendikleri bilgileri hayata geçiren kadınlar, kuşlar için rengârenk kuş evleri yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağlı kadınlar duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Kurslarda öğrendikleri bilgileri hayata geçiren kadınlar, kuşlar için rengârenk kuş evleri yaptı. Evler, Altınköy Açık Hava Müzesi’ndeki ağaçlara asıldı. 

Altınköy’de, kuşların artık sıcak yuvaları var. Altındağ Belediyesi Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, el becerilerini ortaya koydu. Merkezde öğrendikleri bilgiler ışığında, ahşap ve hasır malzemeler kullanarak kuşlara yuva yapan kadınlar, rengârenk boyalarla renklendirdikleri yuvaları Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, kendi elleriyle ağaç dallarına astı. Kendi tasarladıkları kuş evlerini, yine kendi elleriyle uygun yerlere yerleştiren kadınlar, kuşlara sıcacık bir yuva armağan etti. 

RENGARENK YUVALAR DALLARI SÜSLEDİ 

Altınköy Açık Hava Müzesi, rengarenk kuş evlerinin dallara asılmasıyla iyice renklendi. Kuşlara soğuktan korunabilecekleri, sımsıcak bir yuva armağan ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Altındağlı kadınlar, kışın kuşların aç kalmaması için bu yuvalara düzenli olarak yem koyacaklarını da sözlerine ekledi. 

“ELLERİNE, EMEKLERİNE SAĞLIK…”

Altındağlı kadınların sosyal sorumluluk bilincinin yüksek olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Altınköy yemyeşil doğası ve ağaç popülasyonu ile kuşların yaşamak için yoğunlukla tercih ettikleri bir yer… Buradaki kuşlar için rengârenk yuvalar yapmak ve onları ağaç dallarına asmak, ancak Altındağlı kadınların aklına gelebilirdi. Ellerine, emeklerine sağlık... Bu yuvalarda kuşlar cıvıldadıkça, Altındağ daha güzel olacak inşallah…” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Özel Sporcu Furkan, Başkan Altınok’u Ziyaret Etti mask
Özel Sporcu Furkan, Başkan Altınok’u Ziyaret Etti
Mamak'ta Hocalı Soykırımı anıldı mask
Mamak'ta Hocalı Soykırımı anıldı
Mamak’ta sokaklar gülümseyecek mask
Mamak’ta sokaklar gülümseyecek
Akyurt’ta kalabalık ortamlar dezenfekte ediliyor mask
Akyurt’ta kalabalık ortamlar dezenfekte ediliyor
Keçiören temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleniyor mask
Keçiören temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleniyor
Hocalı Soykırımı 28’inci yıl dönümünde Keçiören’de anıldı mask
Hocalı Soykırımı 28’inci yıl dönümünde Keçiören’de anıldı
Başkent Sanata Doyacak mask
Başkent Sanata Doyacak
Bisiklet Yolu Projesi İçin İlk Adım Atıldı mask
Bisiklet Yolu Projesi İçin İlk Adım Atıldı
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor mask
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor
Çankaya’dan Alacaatlı’ya Ali Topuz Parkı mask
Çankaya’dan Alacaatlı’ya Ali Topuz Parkı

Bugün 09:44 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Altınok: "Keçiören dünya kenti olacak" mask
Başkan Altınok: "Keçiören dünya kenti olacak"
Çankaya'dan Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri mask
Çankaya'dan Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri
Kent Tarım’a ilgi büyük mask
Kent Tarım’a ilgi büyük
Mamak'ta Hocalı Soykırımı anıldı mask
Mamak'ta Hocalı Soykırımı anıldı
Kahramankazan zabıtası denetimlerini sürdürüyor mask
Kahramankazan zabıtası denetimlerini sürdürüyor
"El Ele Sil Baştan" mask
"El Ele Sil Baştan"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak mask
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi mask
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük mask
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor mask
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı" mask
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı"

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL