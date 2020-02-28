Özel Sporcu Furkan, Başkan Altınok’u Ziyaret Etti

Keçiören Engelli Danışma Merkezi üyesi olan özel sporcu Furkan Recep Aygar (22), Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret etti. Başkan Altınok, “Başarıya ancak ilkesi, ülküsü ve hedefi büyük olanlar ulaşabilir. Antalya`da düzenlenecek olan down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları seçmelerini 7 altın madalya alarak geçen ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan özel sporcumuz Furkan da azmiyle bu başarıya ulaşmıştır” dedi.

7 ALTIN MADALYA İLE OLİMPİYAT YOLCUSU OLDU

Annesi Hülya Aygar ile birlikte Başkan Altınok’u ziyaret eden Recep Furkan Aygar, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonaları’nda 7 altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu böylece 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ‘Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda (Trisome Games 2020) Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

SPORCULARIMIZ BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRECEK

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nın Türkiye’de düzenlenecek olmasını büyük bir başarı olarak değerlendiren Başkan Altınok, “Keçiören’de yetiştirdiğimiz sporcularımızın uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyorum. Hem Keçiören’in hem Ankara’nın hem de Türkiye’nin gururunu olan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Sporun tüm branşlarına ve tesisleşmeye verdikleri desteklerle birlikte Keçiören’in ‘Şampiyonlar Kenti’ olarak anıldığını belirten Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Özel sporcumuz olan Furkan şampiyonluklarına yenilerini eklemek için Antalya’da düzenlenecek olan olimpiyatlarda boy gösterecek, inşallah olimpiyat şampiyonu da olacak. İlçemizden tüm spor dallarında şampiyonların çıkması için bizler de destek vererek özgüveni yüksek bir nesil yetiştireceğiz. Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Ülkemizi sporun her branşında, bilgi ve teknolojide ileri seviyeye taşıyıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaklardır.”