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Osmanlıspor şehitlerimizi unutmadı

Osmanlıspor teknik heyeti, oyuncuları ve personeli, İdlib’te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Elif Duman
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Osmanlıspor teknik heyeti, oyuncuları ve personeli, İdlib’te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Osmanlıspor, antrenmana Türk bayraklı tişörtle çıktı. Suriye'nin İdlib bölgesinde askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına başkent ekibinde teknik heyet, oyuncular ve personel antrenmana Türk bayraklı tişörtle çıktı.

Hazırlıkları tamamladı

Mor-sarılılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Barış Zeren katılmadı. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra kısa süreli taktik çalışması yapan mor-sarılı ekip saha kenarında yapılan sprintle antrenmanı tamamladı.  
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