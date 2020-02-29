Kahramankazan Şehit Mehmetçikler İçin Tek Yürek Oldu

Kahramankazan, İdlib’de rejim güçlerinin kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için tek yürek oldu. Kahramankazan Belediyesi’nce şehit olan Mehmetçikler için ilçedeki tüm camilerde mevlit okutuldu. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitler için dua etti. Mevlitler sonrasında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Öte yandan belediye binasına dev Türk Bayrağı asılırken, belediye ilçedeki led ekranlara Türk Bayrağı yerleştirdi. Vatandaşlar da araç ve evlerine bayrak astı. Ne Kahramankazan şehitler için kırmızı beyaza büründü.

Mehmetçiğimizin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileyerek, “Mübarek Ragaip kandili gecesinde aldığımız kahreden haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve Aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Dualarımız şehitlerimiz ve kahraman ordumuz için. Mübarek kandil gecesi Peygamber ocağı ordumuza ve Mehmetçiklerimize yapılan bu kalleş saldırı cezasız kalmayacaktır. Devletimiz ve ordumuz bu saldırıya gereken cevabı vermiştir ve vermeye devam edecektir.

Kahramankazan olarak her zaman ordumuzun ve mehmetçiğimizin yanındayız. Rabbim askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın.” diye konuştu.