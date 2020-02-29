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Keçiören’de 161 vatandaşa iş imkânı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 161 vatandaşa çeşitli meslek dallarında yeni iş imkânı sağladıklarını belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 161 vatandaşa çeşitli meslek dallarında yeni iş imkânı sağladıklarını belirtti. Başkan Altınok, “Vatandaşımıza kolaylık sağlamak için hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz her geçen gün daha fazla insana dokunup daha fazla iş imkânı sağlıyor. Söz verdiğimiz gibi iş arayanlar için elimizi taşın altına koyduk ve istihdam konusunda bir nefer olduk. Vatandaşımıza iş bulmaya devam ediyoruz” dedi.

4 AYDA 6 BİN 831 BAŞVURU YAPILDI

İstihdam seferberliği kapsamında 4 ay önce hizmete başlayan Keçiören Kariyer Ofisine başvuru yapan 6 bin 831 vatandaştan 2007’si çeşitli meslek dallarında mülakata gönderilirken, 161 vatandaşa ise iş imkânı sağlandı. Günlük ortalama 50 vatandaşın iş başvurusu yaptığı Kariyer Ofisine, kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden ve Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminden de yüz yüze başvuru yapılabiliyor. Kariyer Ofisi, iş ilanı için işverenlere ücretsiz ilan yayınlama olanağı sağladığı gibi iş arayan vatandaşların gerçekleştirdikleri görüşmelerde de kolaylık sağlıyor.

İŞ ARAYANA DA İŞVERENE DE KOLAYLIK

İş arayanların, Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenlerle görüştürüldüğü belirten Başkan Altınok, “Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları personel ilanlarıyla ücretsiz hizmet almaktadırlar” diye konuştu.
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Bugün 10:39 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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