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Başkan Yaşar'dan CHP ilçe yönetimine abi tavsiyeleri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kongre sürecini tamamlayan CHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yeni yönetimleri ile bir araya geldi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kongre sürecini tamamlayan CHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yeni yönetimleri ile bir araya geldi.

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve ilçe örgütü yöneticileri katıldı.

Tartışmaktan değil dedikodudan zarar gelir

Yeni yönetimlere başarı dileyen Başkan Yaşar “Yenimahalle’de örgütten gelen bir Belediye Başkanı olarak uyum içinde çalışmanın ne kadar verimli olduğunu hep birlikte gördük. Ailede de iş hayatında da sosyal hayatta da bu böyledir. Farklı düşünceler elbette olacak ancak demokrasilerde çoğunluğun verdiği kararlara saygı duymalıyız. Önce birbirinize saygılı olacak, sevecek ve uyum içinde olacaksınız. Başarı buradan gelecek. Biz bir bütünüz ve bir ailenin parçalarıyız. Yenimahalle’de başarıyı daha ileri taşımak için önce birbirimizi seveceğiz. Eksikler yanlışlar konuşulacak, tartışılacak. Tartışmaktan ve istişareden zarar gelmez. Dedikodudan zarar gelir. Bunu unutmayın.” dedi.

Yenimahalle farklı

Hemen hemen bütün illeri ve çoğu ilçeleri gezdiğini vurgulayan Başkan Yaşar “Yenimahalle farklı. Yenimahalle Türkiye’nin ışığı. İlçemizdeki belediye hizmetleri, Türkiye’deki hiçbir ilçe belediyesinde yok. Hiçbir ilçede Yenimahalle’de olduğu gibi vatandaş memnuniyeti de yok. Temizliğiyle, yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle, eğitime sunduğu destek ve kültürel etkinlikleriyle ilçemiz en güzel örnektir.  Sizler de bu örnek ilçenin siyasi yöneticilerisiniz. Burada önemli olan halkın kaynağını verimli kullanmak,  doğru şeyler yapmak. Sizden isteğim şu; seçim çalışmalarımda bizimle beraber sokakları gezdiniz. Yenimahallelilere ne söz verdiysem hepsi fazlasıyla gerçekleşecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu sözleri tutmazsak sokağa çıkamayız. Yenimahalle’nin kuruşunu çarçur etmeyeceğiz. Türkiye’nin hiçbir ilçesinde, 3 bin 500 çocuğu üniversiteye hazırlayan ve atanamayan 750 öğretmene devletten maaş veren bir belediye yok. İşte bunlar vatandaşın bize verdiği vergileri ve devletten gelen payları namuslu kullanarak oluyor.” diye konuştu.

Başarı ülkemizin olacak

İlçe örgütünün her bir üyesine başınız dik mağazalara girin, sokakları gezin diye seslenen Yaşar “Benim kapım hepinize açık. Birbirinizi sevmenizi istiyorum. Yenimahalle’ye hizmet etmek için, hoş bir seda bırakmak için, partimiz iktidara taşımak için birbirimizin eksiklerini tamamlayarak sevgiyle görevinizi yapmanızı istiyorum. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Başarı ülkemizin olacak. Başarı Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’nin olacak.” dedi.
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Bugün 10:45 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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