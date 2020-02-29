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Keçiören’de görme ve işitme engeli eğitime engel değil

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli vatandaşlarımızın manevi yönden de eğitim almaları en temel haklarıdır.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, görme ve işitme engelli vatandaşlara Kur’an kursu eğitimi verildiğini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın manevi yönden de eğitim almaları en temel haklarıdır. Bu nedenle Kur’an kursu eğitimlerimiz devam ediyor. Kursiyerlerimize, özel gereksinimlerine göre en yakın Kur’an kursunu eğitim merkezi olarak sunuyoruz. Kurslarımıza katılmak isteyen görme ve işitme engelli vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler” dedi.

KENDİLERİNE EN YAKIN KURSLARDAN EĞİTİM ALIYORLAR

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi ve Keçiören İlçe Müftülüğü iş birliğinde işitme ve görme engelliler için açılan Kur’an kursları devam ediyor. Kurslara katılmak isteyen görme ve işitme engelliler için özel düzenlemelerin yapıldığı eğitim programı kapsamında en yakın kurslar eğitim merkezi olarak seçiliyor. Alanında uzman işaret dili ve görme engelli eğitmenleri tarafından verilen kurslardan 6 işitme 3 de görme engelli vatandaş eğitim alıyor.

ENGELLİLERİMİZİN SOSYAL ALANLARINI GENİŞLETİYORUZ

Engelsiz bir Keçiören için tüm imkânların seferber edildiğini söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Engellilerin, gönlü milyonlarca gönüldür. Onlara hak ettikleri hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize. Keçiören’de yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz” dedi.

Başkan Altınok, 1994 yılının Keçiören’de engelliler için bir milat olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“O dönemde Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile iş birliği yaparak engelliler için atölyeler, kurslar ve üretim merkezleri açmıştık, onlara özel eğitim ve paneller düzenlemiştik. Bu dönemde de onlar için önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Engellilerimizin alanlarını hem sosyal yönden hem de manevi yönden genişletmek için yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz.”
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Bugün 10:49 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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