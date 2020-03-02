Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:12 TSİ- Sağlık G: Dün 10:13 TSİ

Kulaklık kalıcı işitme kaybına yol açabilir

Eskiden ileri yaş problemi olan işitme kaybı, günümüzde kulaklıkların bilinçsizce kullanılması nedeniyle gençlerde de giderek daha fazla görülür oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eskiden ileri yaş problemi olan işitme kaybı, günümüzde kulaklıkların bilinçsizce kullanılması nedeniyle gençlerde de giderek daha fazla görülür oldu. 2015 yılında, Dünya Sağlık Örgütü yaptığı bir araştırma sonucunda; akıllı telefonlar gibi kişisel ses cihazlarının kullanılması da dahil olmak üzere, güvenli olmayan dinleme uygulamaları nedeniyle dünya çapında 1.1 milyar gencin işitme kaybı riski taşıyabileceğini bildirdi. 

Acıbadem Altunizade Hastanesi Odyoloji Uzmanı Emel Uğur, “Kulaklık kullanmak işitmeyi bozar” şeklinde kesin bir ifade kullanmanın hatalı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekerek, “Öte yandan hatalı kulaklık kullanımının işitmeye ciddi olumsuz etkileri olduğu da bir gerçek. Dikkatli ve kontrollü olarak kullanılmayan kulaklıklar kalıcı işitme kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle kulaklıktan yayılan sesin seviyesine ve kullanım süresine dikkat etmek çok önemli. Kulaklık kullanırken volüm maksimum 60 desibel şiddetinde olmalı ve gün içerisinde kesintisiz olarak 60 dakikadan uzun süre müzik dinlenilmemeli” uyarısında bulunuyor.

Bu ses seviyesini sakın aşmayın!

Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesini sıklıkla tehlikeli seviyelere kadar yükseltebiliyoruz. Örneğin motosiklet 100 desibelde çalışıyor ve bir testere de yaklaşık aynı şiddette ses üretiyor. Bu seslere ne kadar tahammül edebileceğinizi ve bu seslerin kulağınıza zarar verip vermeyeceğini düşünün. Buna karşılık yüzde 70 ses seviyesinde çalışan bir müzik çalar, 85 desibel kadar yüksek ses çıkarıyor. “İşitme sağlığını asıl tehdit eden kulaklık takmak değildir. Dinlenilen ses seviyesi ve kulaklık kullanım süresi işitme sağlığınızı tehdit eder” diyen Odyoloji Uzmanı Emel Uğur sözlerine şöyle devam ediyor: “Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesi eğer 94, 95 desibel seviyesinde ise ve sürekli müzik dinliyorsanız veya oyun oynuyorsanız, bu kesinlikle işitmenize zarar veriyorsunuz anlamına geliyor. İnsan kulağının 85 desibel ses seviyesine 8 saat kadar dayanabildiği biliyoruz. 85 desibel bir ses seviyesi için restoranlarda gürültü seviyesi örnek gösterilebilir. Ses seviyesi her 3 desibel arttığında kulağımızın bu ses seviyesine dayanabilme süresi yarı yarıya düşüyor. Bu nedenle 85 desibelin üzerindeki ses seviyeleri insan kulağı için tehlikeli olarak tanımlanıyor”

“Çınlıyor ama geçiyor” demeyin!

Gürültüye bağlı işitme kaybı genellikle küçük adımlarla ve sinsice ilerliyor. Odyoloji Uzmanı Emel Uğur işitme kaybının öncelikle “çınlama” ile kendini gösterdiğini belirtiyor. “İşitmede oluşan azalmayı bireyler çoğu zaman fark edemeyebiliyor. Bu nedenle kulakta çınlama hissettiklerinde olabildiğince erken dönemde hastaneye başvurmalılar” uyarısında bulunan Odyoloji Uzmanı Emel Uğur bunun nedenini şöyle anlatıyor: “Tedavinin başarısındaki en kritik unsurlardan biri, erken tanı. Ancak çınlama başlangıçta genellikle kendi kendine geçtiği için hastalar da ‘çınlıyor ama geçiyor’ diyerek bu belirtiyi hafife alabiliyorlar. Ama aslında her defasında hasar alan iç kulak bir süre sonra kendini onaramıyor ve bunun sonucunda işitme kaybı kalıcı hale geliyor”

İşitme kaybından 5 adımda korunun

Odyoloji Uzmanı Emel Uğur kulaklık kullanırken almanız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

Kulaklarınızı gürültüden koruyun: Gürültülü ortamlarda mutlaka kulak koruyucu tıkaçlar kullanın.

Sesi kısın: Kulaklıklar ile müzik dinlemeyi seviyorsanız ama kulaklarınızı da korumak istiyorsanız; 60/60 kuralını uygulayın. Kulaklığınızın sesini yüzde 60’dan daha fazla açmayın ve 60 dakikayı aşmayın.

Kulaklarınızı dinlendirin: Tıpkı diğer kaslar gibi kulaklarımız da yoruluyor ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle, kulaklarınızı korumak için dinleme molaları vermeniz de çok önemli. Eğer gürültülü bir yerdeyseniz her 60 dakikanın sonunda dışarı çıkarak 5 dakika kulağınızı dinlendirin. Çoğu bilimsel araştırma; bir gece dışarıda eğlenmeniz sonrasında 16 saat mutlak sessizlikte kalmanızı öneriyor. Bu dinlenme iznini kulaklarınıza vermezseniz işitmenizde kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da, kulaklıklarınızla müzik dinleyerek asla uykuya dalmamak olmalı.

Kulaklıklarınızı dikkatli seçin: Ses izolasyonu iyi olan kulaklıkları seçin. Böylece arka plan gürültüsünü azaltarak müziği güvenli bir seviyede çalabilir ve yine de nispeten yüksek ve net duyabilirsiniz. Kulaklıkların çoğunun üretim detaylarında ses ayarları ve ses izolasyon kalitesi hakkında açıklamalar yer alıyor. Bu açıklamaları dikkatli okumayı ihmal etmeyin.

Düzenli olarak işitme sağlığınızı kontrol ettirin: İşitme gözle görülmez, elle tutulmaz. Bu nedenle işitme kayıpları kolayca fark edilmez. Hiçbir yakınmanız olmasa da yıllık odyolojik takip özellikle 30 yaşından sonra öneriliyor.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor mask
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor
Çocuklarda İdrar Kaçırma mask
Çocuklarda İdrar Kaçırma
Koronavirüs’te Doğru Bilinen Yanlışlar mask
Koronavirüs’te Doğru Bilinen Yanlışlar
İmplant ile ilgili merak edilen 6 soru mask
İmplant ile ilgili merak edilen 6 soru
İmplant yapılması uygun değilse ne yöntem kullanılır? mask
İmplant yapılması uygun değilse ne yöntem kullanılır?
Yılda Ortalama 9 Kez Doktora Gidiyoruz mask
Yılda Ortalama 9 Kez Doktora Gidiyoruz
Kırık Kalp Sendromu Kadınlarda 9 Kat Fazla mask
Kırık Kalp Sendromu Kadınlarda 9 Kat Fazla
Yüz Germe Hakkında Doğru Bilinen 6 Yanlış mask
Yüz Germe Hakkında Doğru Bilinen 6 Yanlış
Diş ve Çene Bozukluklarınızın Sebebi Nefes Alma Şekliniz Olabilir! mask
Diş ve Çene Bozukluklarınızın Sebebi Nefes Alma Şekliniz Olabilir!
Kahramanlığı Bırakın mask
Kahramanlığı Bırakın

Dün 10:12 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor mask
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara mask
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara
Kansızlığın çaresi meyve suyu mask
Kansızlığın çaresi meyve suyu
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı mask
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı
Doğumsal kalp hastalığı ‘zirveye’ çıkmaya engel değil mask
Doğumsal kalp hastalığı ‘zirveye’ çıkmaya engel değil
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti mask
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Hisarcıklıoğlu: “Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı” mask
Hisarcıklıoğlu: “Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı”
Başkan Yaşar, "Milletçe en uzun geceyi yaşadık" mask
Başkan Yaşar, "Milletçe en uzun geceyi yaşadık"
Koronavirüs’te Doğru Bilinen Yanlışlar mask
Koronavirüs’te Doğru Bilinen Yanlışlar
ATO Başkanı Baran’dan taziye mesajı mask
ATO Başkanı Baran’dan taziye mesajı
Mamak’ta sokaklar gülümseyecek mask
Mamak’ta sokaklar gülümseyecek
Özel Sporcu Furkan, Başkan Altınok’u Ziyaret Etti mask
Özel Sporcu Furkan, Başkan Altınok’u Ziyaret Etti

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL