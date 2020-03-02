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Dün 10:53 TSİ- Belediye G: Dün 11:45 TSİ

Yenimahalle Belediyesi ayağını yorganına göre uzatıyor

Yenimahalle Belediyesi, gereksiz harcamalardan uzak, ilçe sakinlerinin kaynaklarını verimli kullanarak ekonomik dar boğaza meydan okuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi, gereksiz harcamalardan uzak, ilçe sakinlerinin kaynaklarını verimli kullanarak ekonomik dar boğaza meydan okuyor. Gereksiz harcamalar konusunda bürokratlarını uyaran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kamunun parasını kullandığımızı unutmadan, iki kere düşünüp karar vermeye devam edeceğiz. Hayali projelere prim vermeyip, gelir durumumuza göre harcama yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hesap verilebilir bir düzen sağlamalıyız

Göreve geldiği ilk günden bu yana halkın yararlanabileceği projeleri geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Başkan Yaşar, “Bu çizgiden ödün vermediğimiz için Ankara'nın en güçlü ilçe belediyelerinden biri haline geldik” dedi. Gereksiz harcamalar konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini anlatan Başkan Yaşar, “11 yıldır ayakları yere sağlam basan, gerçekçi, halka dokunan projeleri hayata geçirdik. Halkın parasını kılı kırk yararak harcadık. Bu sene de bu kararlılığımızdan taviz vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Belediye gelirleri düştü, giderler ise arttı. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya devam edeceğiz. Hayali projelere prim vermeyeceğiz. Gelir durumumuza bakıp dikkatli harcama yapacağız. Kamunun parasını harcadığımızı unutmadan, iki kere düşünüp karar vereceğiz. Yenimahalle Belediyesi bu çizgiden ödün vermediği için Ankara'nın en güçlü ilçe belediyelerinden biri haline geldi. Bu şekilde çalışmayan belediyeler ise borç batağına sürüklenmeye devam ediyor.” diye konuştu.

Yaşar, “Vatandaşımızın büyük sıkıntı yaşadığı şu süreçte, bizlerin vatandaşın parasını çarçur etmeye hakkımız yok. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Hepimiz israftan kaçınmalı, tasarruf etmeliyiz. Tasarrufa devam etmeli ve iyi denetlemeliyiz. Hesap verilebilir düzeni sağlayamadığımız sürece, başarılı olma ihtimalimiz yok.” dedi.
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Dün 10:53 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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