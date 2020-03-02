Kahramankazan parkları bahara "merhaba" dedi

Kahramankazan Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı.

Bank ve kamelyaların onarımından çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar rengârenk görüntüsüyle bahara “merhaba” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Kahramankazanlılar da park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.

Vatandaşımızın keyfi çok önemli

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sıcak havalarda serinlemek için kullandığı park ve bahçelerimizi daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı bir hale getirmek için kolları sıvadık. Vatandaşlarımızın buralarda keyifli anlar geçirmeleri bizim için çok önemli” dedi.