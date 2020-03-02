Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor

Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri olan dopamin işleyiş bozukluğu, bir testle tespit edilebiliyor. DatSCAN testi sayesinde dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebilirken; Parkinson hastalığı ve özellikle Esansiyel Tremor olarak tanımlanan el titremesi arasında ayırıcı tanı yapılabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, DatSCAN testinin, dopamin hormonunun taşıyıcılarının görüntüleyen bir nükleer tıp yöntemi olduğunu söyledi.

Domapin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor

Dr. Celal Şalçini, “Parkinson hastalığı ve ailesi hastalıklarının en temel özelliği dopamin isimli hormonun işleyişinde problem olmasıdır. Bu tetkik sayesinde daha önceleri gösteremediğimiz dopamin işleyiş bozukluğunu görüntülebiliyoruz. Bu sayedeParkinson hastalığının tanısına ve benzeri hastalıkları ayrıştırmada kolaylıklar yaşamaktayız” dedi.

El titremesinde ayırıcı tanı yapılabiliyor

Dr. Celal Şalçini, DatSCAN sayesinde, Parkinson hastalığı ve özellikle Esansiyel Tremor olarak tanımlanan el titremesi arasında ayırıcı tanı yapıldığını,ayrıca ilaçların yapmış olduğu Parkinson benzeri tablolar ile İdiyopatik Pakinson Hastalığı arasında ayırıcı tanıya gidildiğini kaydetti.

Bunama türlerinin belirlenmesinde etkili oluyor

Dr. Celal Şalçini, “Parkinson hastalığının sebep olduğu bunama ile Alzheimer hastalığı bunaması arasında ve de Alzheimer Hastalığı sonrasında sık bunama nedenlerinden biri olan Lewy Cisimcikli Demans arasında da ayrım yapmaya yardımcı olmaktadır” dedi.