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Çöpten Sanata

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri üyelerinin oluşturduğu “Geri Dönüşüm Atölyesi” çöplerden sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri üyelerinin oluşturduğu “Geri Dönüşüm Atölyesi” çöplerden sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Altındağlı gençlerin geri dönüşüm atölyesi görenleri şaşırtıyor. Pek çok kişinin “çöp” diyerek attığı ya da önemsemediği ürünü sanat eserine dönüştüren Altındağlı çocuklar, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de daha az atık üreterek doğayı koruyor.

ŞİŞE KAPAKLARI, PET ŞİŞE VE KOZALAK

Kozalaklardan tablo, metal şişe kapaklarından resim, tuvalet kağıtlarından çerçeve, artık iplerden küpe, kavanoz kapaklarından uğur böceği, pet şişelerden mama kabı… Hepsi Altındağlı çocukların “Geri Dönüşüm Atölyesi”nde ortaya çıkan sanat eserleri… Çöp olarak atılan ya da hiçbir işe yaramaz zannedilen atık materyalleri değerlendiren Altındağlı çocuklar, adeta birer sanat eseri ortaya çıkarıyor. Geri dönüşüme büyük katkıda bulunan gençler, doğayı korumanın yanı sıra, keyifli vakit de geçiriyor.

“HER BİRİ SANAT ESERİ…”

Altındağlı çocukların toplumsal bilinci yüksek bireyler olarak yetiştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, geri dönüşüm atölyesi öğrencilerini tebrik etti. Gençlerin ortaya çıkardığı ürünlerin her birinin adeta sanat eseri olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Bazılarını görme fırsatı buldum. Gerçekten çok güzeller... Bir şeyi çöpe atmadan önce iyice düşünmek lazım, bunu nasıl değerlendirebilirim diye… Altındağlı gençler gerçekten iyi düşünmüş, çok başarılı bir şekilde değerlendirmiş. Hepsinin eline, emeğine sağlık…” dedi. Gençlik Merkezleri sayesinde Altındağlın gençlerin hayata çok daha iyi biçimde hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, tüm gençleri merkezlerden faydalanmaya davet etti.
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Dün 09:32 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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