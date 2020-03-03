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Büyükşehir’den Başkentli Çiftçilere Arıcılık Eğitimi

Kırsal Kalkınma projelerine aralıksız devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine de ağırlık veriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kırsal Kalkınma projelerine aralıksız devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine de ağırlık veriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle 4-8 Mart tarihleri arasında 5 ilçede çiftçilere ücretsiz “Arıcılık Semineri” düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticileri destekleyen ve kırsal kalkınmayı önceleyen projelere imza atmayı sürdürüyor.

Başkent ekonomisini canlandıracak ve marka şehir haline dönüştürecek kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine de öncelik veriyor. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile iş birliği yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 4-8 Mart tarihleri arasında 5 ilçede çiftçilere ücretsiz “Arıcılık Semineri” verecek.

ARI BAKIMINDAN HASTALIKLARLA MÜCADELEYE…

Arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar birçok konu bu eğitimlerde anlatılacak.

Başkent’te arı üreticiliğinin ve veriminin artırılması amacıyla düzenlenecek eğitimlerle bilinçli arıcıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Arıcılıkla uğraşan çiftçiler kadar bu işe yeni başlayanların da katılabileceği eğitim, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Özkırım tarafından verilecek.

Üç saatlik seminerde;

- Arı Sağlığını Direkt Etkileyen Çevresel Faktörler,

- Arı Sağlığını Direkt Etkileyen Arıcılık Uygulamaları,

- Arı Sağlığını İndirekt Etkileyen Faktörler,

- Önemli Arı Hastalıkları,

- Arı Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri,

- Arıların Bağışıklık Sistemleri,

- Arıları Sağlıklı Tutmanın Yolları Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği,

- Sağlıklı ve Hijyenik Arı Ürünleri

hakkında bilgilendirme yapılacak.

5 İLÇEDE EĞİTİMLERE BAŞLANIYOR

Sağlıklı hayvan neslini devam ettirmek konusunda çiftçilere önemli bilgilerin verileceği eğitimler;       

- 4 Mart 2020 Polatlı-(Ziraat Odaları Başkanlığı-Saat:14.00)

- 5 Mart 2020 Kahramankazan-(Aile Yaşam Merkezi-Saat:14.00)

- 6 Mart 2020 Gölbaşı-(Yunus Emre Kültür Merkezi-Saat:14.00)

- 7 Mart 2020 Beypazarı-(Halk Evi-Saat:14.00)

- 8 Mart 2020 Akyurt-(Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu-Saat:14.00) gerçekleştirilecek.
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Dün 10:16 TSİ Ankara- Belediye

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