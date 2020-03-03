Yenimahalleliler soluğu parklarda aldı

Havaların ısınmasıyla birlikte Yenimahalle’nin park ve bahçeleri, çocukların akınına uğradı. Yağışlı ve soğuk havaların ardından hafta sonu güneşin tekrar ortaya çıkması vatandaşları sevindirdi. Yenimahalleliler, çocukları ile beraber ilçe genelindeki park ve bahçelere akın ederken, minikler de parklarda bulunan kaydırak ve salıncaklarda doyasıya oynayarak, güneşli havanın tadını çıkardı.

Kış ayları boyunca hummalı bir çalışmayla ilçe genelindeki tüm parkların bakım, onarım çalışmalarını yapan Yenimahalle Belediyesi, sakinlerine 460 park ve 2 milyon 600 bin metre kare yeşil alanıyla huzurlu ve keyifli bir ortam sunuyor. Hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlara ise belediyenin parklarında keyif yapmak kalıyor.

Kuş sesleri çocuk seslerine karıştı

Soluğu parklarda alan Yenimahalleliler, renkli görüntülere de sahne oldu. Tüm mahallelerde kuş sesleri çocuk seslerine karışırken vatandaşlar, uzun süre sonra içlerini ısıtan güneşin tadını çıkardı. Kimi sakinler banklarda kitap okurken, kimileri de uzun yürüyüşlerle oksijen depoladı.

Yakacık Mesire Alanı yaza hazırlanıyor

Öte yandan yalnızca Yenimahallelilerin değil Başkentlilerin yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı da Yenimahalle Belediyesi’nin hummalı yenileme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor.4 ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenileniyor, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapılıyor. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenileniyor. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesi yanında suni gölet ve yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü yeniden düzenleniyor.