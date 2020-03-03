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Pursaklar’ın Hanımları Çok Şanslı

Kadınlara yönelik çok sayıda projeye imza atan Pursaklar Belediyesi, Hanımevlerinde kadınları meslek sahibi yapıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kadınlara yönelik çok sayıda projeye imza atan Pursaklar Belediyesi, Hanımevlerinde kadınları meslek sahibi yapıyor.

Başarılı biri olmanın en kolay yolu konuşma sanatı ile başlamaktadır. Çünkü etkili konuşma ile insanları kolayca etkileyebilir ve ikna edebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için mutlaka diksiyonunuz güzel olması gerekir. İletişim ve yaşam dili olan Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanarak kişilerin kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen, Hüma Sultan Hanımevi'nde düzenlenen diksiyon kurslarına katılan 20 kursiyer, 40 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Meslek edindirmeye yönelik kursa katılan hanımlar; “Burada bize sunulan imkanlar sayesinde hem meslek öğreniyor hem de aile bütçemize katkı da bulunuyoruz. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

Toplumun her kesiminden ilgi gören kursun oldukça verimli geçtiğini belirten Hanımevleri Şefi Aysun Tulumbacı; ‘‘Sosyal bir varlık olan insan, gerek ikili iletişimlerde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, başka kişilerce sevilerek dinlenmek isteriz. Bunun için de herkes tarafından anlaşılabilen, kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmamız gerekir. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz kursumuz, 40 saatlik eğitimden oluşuyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri oldukça sevindiriyor. Kurslarımızda başarılı olan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.” dedi.
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Dün 11:13 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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