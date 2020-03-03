Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 13:12 TSİ- Sağlık G: Dün 13:13 TSİ

Ailesinden çekinen çocuk cinsel zorbalığa boyun eğiyor

Cinsel istismara karşı çocuğun bilinçlenmesi konusunda ailelere önemli görevler düştüğünü belirten uzmanlar, 2 yaşından itibaren çocuklara özel bölgelerin anlatılması gerektiğini söylüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Cinsel istismara karşı çocuğun bilinçlenmesi konusunda ailelere önemli görevler düştüğünü belirten uzmanlar, 2 yaşından itibaren çocuklara özel bölgelerin anlatılması gerektiğini söylüyor. Cinsel istismara uğrayan kişilerin, utanç, korku ve suçluluk duygusu nedeniyle istismarı sakladığı ve istismara maruz kalmaya devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle ergenlik döneminde karşılaşılan cinsel zorbalık ve sanal zorbalık konusunda uyarılarda bulunuyor.

2009 yılından beri 4 Mart, Dünya Cinsel İstismar ile Mücadele Günü olarak anılıyor ve tüm dünyada cinsel istismarla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, cinsel istismarın bireyin ruh sağlığında oluşturduğu tahribatın uzun süre devam eden etkilerine dikkat çekti.

Herkesin travmaya tepkisi farklı

Kişinin ruhsal kapasitesinin kaldıramayacağı yoğunlukta her türlü yaşantının kişi için travma anlamına geldiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, “Herhangi bir yaşantı birisi için travmatik etki yaparken diğeri için travmatik etki yapmayabilir. Bazı kişiler travmatik olarak yaşadığı olaylara karşı daha güçlü durabilir. Kişi maruz kaldığı durumla savaşacak kadar ve kendisini savunacak kadar güçlü değil ise ve kaçamıyorsa bu durum kişide travmatik etki yaratır. Kişi travmaya maruz kaldığında eğer kaçamazsa kendi bedeninden ve hafızasından kopuk hale gelir, bir nevi donup kalma halidir ve bu durum kişide ruhsal travma oluşturur. Bu nedenle ağır travmaları yaşayan kişiler, yaşadığı olayı başkası yaşamış ve hiç etkilenmemiş gibi anlatabilirler” dedi.

Hassas kişiler daha derin etkileniyor

Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, “Duygusal olarak hassas ve kendisini savunamayan kişiler travmatik yaşantılara karşı ruhsal olarak daha derin ve kalıcı olarak etkilenmektedirler.Cinsel istismar ve cinsel zorbalık her yaş döneminde kişiyi önemli ölçüde ruhsal olarak zedeleyen bir travmatik yaşantıdır. Küçük çocuklar cinsellikle ilgili durumu anlamlandıramadıkları için, erken cinsel uyarılma küçük çocuklar için önemli bir gelişim sorunu oluşturmaktadır” uyarısında bulundu.

Yoğun suçluluk ve utanç duygusu hissediliyor

İstismara maruz kalmış çocuklar veya yetişkinlerin çoğunlukla yoğun suçluluk duygusu ve utanç yaşadıklarını kaydeden Esma Uygun, “Yaşadığı olayın kendi suçu olduğu ile ilgili düşünceler depresif olmasına neden olur. Güven duygusunun zedelenmesi nedeniyle insanlardan uzak, tedirgin ve öfkeli olabilirler. Kimseyle paylaşamadıklarında, yaşadığı durumu sağlıklı şekilde değerlendirememekte ve rahatlamak için alkol ve madde kullanımına sıklıkla yönelmektedirler. Kendi kendini tedavi olarak uyuşturucu ve alkol kullanımı, çevredeki tehlikelerin farkındalığını azaltmakta ve riskli davranışlara girmelerine neden olabilmektedir. Utanç ve çaresizlik ile ilgili düşünceleri yoğun olursa intihar girişiminde bulunabilirler” diye konuştu.

Uzman eşliğinde değerlendirme yapılmalı

Cinsel istismara maruz kalan kişinin, utanç ve suçluluk nedeniyle yaşadıklarını saklama eğiliminde olduğunu kaydeden Esma Uygun, “Cinsel istismara maruz kaldığını anlatan bir kişi sakin bir şekilde dinlenmeli, yaşadıklarını anlatabilmesi için fırsat vermelidir.Cinsel istismar şüphesi veya cinsel istismar söz konusu ise emniyete başvurmaları ve gerekli değerlendirmelerin uzman eşliğinde yapılması sağlanmalıdır. Çocuk İzlem Merkezleri, alanında uzman kişiler aracılığıyla, süreci tamamen gizli tutarak istismar öyküsünü detaylıca değerlendirmekte ve gerekli hukuki işlemleri hızlıca yürütmektedir. Daha sonraki süreçte psikolog ve psikiyatrist eşliğinde bir süre takip edilmelidir” uyarısında bulundu.

Beyin gelişimi olumsuz etkileniyor

Çeşitli araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre çocukluk döneminde yaşanan cinsel istismarın, beyin gelişimini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Esma Uygun, şunları söyledi:

“Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yaş dönemi bu durumun ileri yaşlarda etkileri değişiklik gösterebilmektedir. Cinsel eylem ile ilgili bilgi sahibi olmayan ve cinsel istismarı anlamlandıramayacak bir yaş döneminde olduğunda genellikle ileri yaşlarda, cinselliği öğrendiği dönemlerde yaşadıkları deneyimin istismar olduğunu fark edebilirler. Ayrıca ergenlik ve yetişkinlik döneminde çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların olduğu gözlenmektedir. Çocukluk çağı travmaları yetişkinlik döneminde sağlıklı kişiler arası ilişkiler kuramaması ile sonuçlanır. Güvensizlik ve suistimal edilme ile ilgili düşünce içeriği kalıcı ve olumlu ilişkiler kurmalarına engel olur. İstismara maruz kalan kişilerin hayata verdiği anlam bozulmakta, yalnız olma hissi, ahlaki değerlerle bağın kopması, umut etme, kendini ve diğerlerini sevme kapasiteleri bozulmaktadır.”

Ergenlerde cinsel zorbalık tehdidine dikkat

Cinsel istismarın aynı zamanda ergenlerin akran gruplarında sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Esma Uygun, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Kendi rızası olmadan cinsel eyleme ikna etmeye çalışma, zorlama, tekrar etmesi için fotoğraf veya video görüntüleriyle tehdit etme gibi cinsel zorbalığın ve tehdit aracı olarak sanal zorbalığın kullanımı son yıllarda oldukça yaygın şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ailelerin, ergen çocukları ile cinsel ve sanal zorbalıkla ilgili olarak açık ve net şekilde konuşmaları gerekmektedir. Cinsel eylemlere ilişkin denemeler yaptıkları dönemde ergenlerin cinsel zorbalığa ve istismara açık olduklarını unutmamamız gerekmektedir. Ergenler, aileleri tarafından suçlu bulunacakları ve cezalandırılacakları düşüncesi ile cinsellikle ilgili yaptıkları denemeleri ve farkında olmadığı istismarı saklamaya çalışmakta ve cinsel zorbalık yapan kişinin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalabilmektedirler.Cinsel istismara uğrayan kişilerin, utanç, korku ve suçluluk duygusu nedeniyleistismarı sakladığı ve istismara maruz kalmaya devam ettiği terapilerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ailelerin ve öğretmenlerin, cinsel zorbalık ve cinsel istismarın ne olduğunu yaş dönemine uygun olarak çocuk ve ergenlerin eğitim sürecine dahil edilerek anlatmaları gerekmektedir.”

Özel bölgeler 2 yaşından itibaren anlatılmalı

Cinsel istismarla mücadelede çocukların bilgilendirilmesi konusunda ailelere önemli görevler düştüğünün altını çizen Esma Uygun, “Öncelikle ergenlik öncesi dönemde çocukları, özel bölgelere yönelik dokunuşlara hayır demek konusunda eğitmek önem kazanmaktadır. Bedeninin özel bölgelerini 2 yaşından itibaren anlatmak gerekir. Özel bölgelerin onun alanı olduğunu, gerekirse anne baba izin verirse sadece doktorun temas edebileceği öğretilmelidir. Çocuk hem kendisinin hem de başkalarının özel bölgesine dokunmamayı ve bakmamayı öğrenecektir. Başkasının dokunmasına ve bakmasına izin vermemesi gerektiğini açıkça anlatmak gerekmektedir. Eğer kendi izni olmadan birinin teması olursa bunu ebeveynine anlatması gerektiği basit ve sakin şekilde anlatılmalıdır.4-5 yaşlarında başkasının odasına girerken kapıyı çalmak, tuvalet ve duştayken, üzerini değiştirirken mahremiyeti öğrenmesi için rol model olunmalıdır” uyarısında bulundu.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İdrarda kan neyin habercisi? mask
İdrarda kan neyin habercisi?
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor mask
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor
Çocuklarda İdrar Kaçırma mask
Çocuklarda İdrar Kaçırma
Kulaklık kalıcı işitme kaybına yol açabilir mask
Kulaklık kalıcı işitme kaybına yol açabilir
Koronavirüs’te Doğru Bilinen Yanlışlar mask
Koronavirüs’te Doğru Bilinen Yanlışlar
İmplant ile ilgili merak edilen 6 soru mask
İmplant ile ilgili merak edilen 6 soru
İmplant yapılması uygun değilse ne yöntem kullanılır? mask
İmplant yapılması uygun değilse ne yöntem kullanılır?
Yılda Ortalama 9 Kez Doktora Gidiyoruz mask
Yılda Ortalama 9 Kez Doktora Gidiyoruz
Kırık Kalp Sendromu Kadınlarda 9 Kat Fazla mask
Kırık Kalp Sendromu Kadınlarda 9 Kat Fazla

Dün 13:12 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat mask
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara mask
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara
Kansızlığın çaresi meyve suyu mask
Kansızlığın çaresi meyve suyu
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı mask
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı
Doğumsal kalp hastalığı ‘zirveye’ çıkmaya engel değil mask
Doğumsal kalp hastalığı ‘zirveye’ çıkmaya engel değil
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti mask
Minik Yusuf Kamil’in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap! mask
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap!
Keçiören’de 161 vatandaşa iş imkânı mask
Keçiören’de 161 vatandaşa iş imkânı
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale mask
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale
Başkan Yaşar'dan CHP ilçe yönetimine abi tavsiyeleri mask
Başkan Yaşar'dan CHP ilçe yönetimine abi tavsiyeleri
Kahramankazan Şehit Mehmetçikler İçin Tek Yürek Oldu mask
Kahramankazan Şehit Mehmetçikler İçin Tek Yürek Oldu
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL