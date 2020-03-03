Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi budama çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında başlayan budama dönemi boyunca 1615 sokak ağacı budanırken birçok mahallede çalışmalar tamamlandı.

Ağaçları bahara ve yaza hazırlamak ve halk sağlığını korumak için budama dönemini yoğun çalışarak değerlendiren Çankaya Belediyesi ekipleri, Kasım ayından beri 1625 sokak ağacını budadı.

Her yıl Kasım’da başlayan ve Mart sonuna kadar devam eden budama mevsiminde yapılan budama çalışmalarıyla ağaçlar bahara kurumuş dallarından arınmış olarak çok daha güçlü çıkıyor. Mart ayı sonuna kadar devam edecek çalışmalar kapsamında 850 ağacın daha budanmasını planlayan Belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları da temizleyerek halk sağlığını korumuş oluyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri, tüm yıl boyunca vatandaşlardan gelen talepleri ve ihbarları da değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.