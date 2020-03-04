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Spor Sonrası Kaybedilen Enerjiyi Meyve Suyu İçerek Kazanın

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın şart oluğunu söyleyen uzmanlar, yapılan egzersiz sonrasında kaybedilen enerji ve minerallerin bir su bardağı meyve suyu içerek geri alınabileceğini vurguladı.

Elif Duman
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Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın şart oluğunu söyleyen uzmanlar, yapılan egzersiz sonrasında kaybedilen enerji ve minerallerin bir su bardağı meyve suyu içerek geri alınabileceğini vurguladı.

Vücudumuz egzersiz sırasında dinlenme durumuna göre daha fazla enerji harcamaktadır. Yapılan egzersiz türüne ve ortam sıcaklığına göre vücutta belli miktardaki mineralin terle dışarı atıldığını belirten uzmanlar, kaybedilen enerji ve mineralleri yerine koyabilmek ve oluşan kas ağrılarını azaltabilmek için spor sonrası bir bardak meyve suyu tüketimini öneriyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç: “Meyve suları, vücudun sıvı gereksinimini karşılamanın yanı sıra, içeriğindeki antioksidan ve mineraller ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda meyve sularında bulunan doğal şekerler vücuda enerji verip, dinç kalmasını sağlar” dedi.

Egzersiz yapanlar ve sporcular için önemli bir besin öğesi olan potasyum kaynakları arasında sebze ve meyveler bulunduğunu söyleyen İnanç: “Özellikle içilen bir bardak vişne, portakal ve kayısı suyu, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. Bu nedenle egzersiz sonrasında belirtilen meyve sularının tüketimi kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konabilmesinde yardımcı oluyor.” dedi.
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Bugün 09:43 TSİ - Sağlık

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