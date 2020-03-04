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Grip hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Influenza virüslerinin neden olduğu grip yaşam kalitesini oldukça düşüren bir hastalık

Elif Duman
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Influenza virüslerinin neden olduğu grip yaşam kalitesini oldukça düşüren bir hastalık. Çoğu zaman “nasıl olsa kendiliğinden geçer” düşüncesiyle hafife alınsa da, özellikle çocuklarda, yaşlılarda, akciğer, kalp ile diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişilerde; bronşit ve zatürree gibi komplikasyonlara, hatta ölümlere bile yol açabiliyor. Bu nedenle gripten korunmak veya hastalık oluştuğunda zamanında hekime başvurmak yaşamsal önem taşıyor. Ancak toplumda kulaktan kulağa yayılan bazı hatalı bilgiler gripten yeterince korunmamızı ve zamanında hekime başvurmamızı önleyebiliyor. 

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer grip hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Yanlış: Grip olduysan aşı işe yaramamış demektir

Doğrusu: “Grip aşısının koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Ancak grip aşısı olanlar ya hiç gribe yakalanmazlar ya da yakalansalar bile hastalığı ayakta, çok ağırlaşmadan atlatabilirler”diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer sözlerine şöyle devam ediyor: “Aşı olursam hiç hasta olmam diye düşünmeden her sene aşı olunmalı. Bir de şöyle düşünün; ayakta hafifçe atlattığınız bu enfeksiyon belki de aşı olmasaydınız hayatınızı bile tehdit edecek komplikasyonlara neden olabilirdi ”

Yanlış: Senede 4-5 kez grip oluyorum

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, senede 4-5 kez gribal enfeksiyon geçirilmez.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer her tür solunum yolu enfeksiyonunun toplumda griple karıştırıldığı uyarısında bulunarak, “Oysa gidişatı ve tedavisi birbirinden farklı birçok solunum yolu enfeksiyonu türü var. Pnömoni (zatürre), plörezi (zatülcemp), bronşit, bronşiyolit, otit, sinüzit, larenjit, trakeit (soluk borusu enfeksiyonu), soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklar griple karıştırılabiliyor. Bu nedenle 39,5-40 dereceye varan ateş, bulantı, kusma, ishal, yaygın eklem ve kas ağrısı gibi solunum sistemi dışı belirtilerde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.” diyor.

Yanlış: Hamilelere grip aşısı yapılmaz

Doğrusu: Hamilelik döneminde grip aşısı anne ve bebekte olumsuz bir tabloya yol açmadığı gibi, tam aksine hayat kurtarıyor. Çünkü hamilelik döneminde grip daha ağır seyredebiliyor, bunun sonucunda düşükle, hatta bebeğin ölümüyle bile sonuçlanabiliyor. Ayrıca grip aşısı olan annelerin bebeklerinin grip mikrobuna karşı bağışıklık kazandıkları ve bu sayede o yıl daha az hastalandıkları, yapılan çalışmalarda tespit edilmiş. Hamilelikte grip aşısı ilk 3 ayda genelde yapılmıyor. Hamileliğin 3.ayından sonra tüm hamilelik süresi boyunca yapılabiliyor.

Yanlış: Grip ilacı hamilelikte kullanılmaz

Doğrusu: Hamilelikte grip çok ağır seyredebiliyor. Öyle ki özellikle ilk 3 ayda gribal enfeksiyon bebeğin hayatını tehdit edebiliyor. Günümüzde anne ve bebeği zarar vermeyen ilaçlar mevcut. Bu ilaçları hekiminiz tavsiye ettiği takdirde güvenle kullanabilirsiniz.

Yanlış: Grip aşısının ciddi yan etkileri var

Doğrusu: “Grip aşısının bilinen, kanıtlanmış bir yan etkisi yoktur” diyen Dr. Süha Alzafer sözlerine şöyle devam ediyor: “Grip aşısı embriyolu yumurtadan hazırlandığı için yumurtaya karşı alerjisi olanlarda dikkatli olunmalı. Ancak son yıllarda bu kişilerin de, alerjik reaksiyon gelişirse müdahale edilebilmesi açısından tam teşeküllü bir hastanede yapılmak kaydıyla aşılanmaları yönünde görüş ağırlık kazanmıştır”

Yanlış: Grip tedavisinde antibiyotiğin yeri yoktur

Doğrusu: Bu kısmen doğru, kısmen yanlış bir kanı. Influenza virüsünde antibiyotikler etkisiz oluyorlar. Ancak bazen gribal enfeksiyon üzerine sekonder bakteriyel enfeksiyon eklenebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer bu tabloda gribe yönelik ilaçla birlikte antibiyotik de kullanmak gerektiğine dikkat çekerek, “Böyle bir durumda doktorunuz antibiyotik de reçete ettiyse mutlaka kullanın” diyor.

Yanlış: Gribe yakalandım, bebeğimi emziremem

Doğrusu: Sanılanın aksine gribal enfeksiyon emzirmeye engel değildir. Tam tersine anne sütünü kesinlikle kesmemelisiniz. Bunun nedeni ise anne sütünün bebeğe doğal bağışıklık sağlaması ve gribe karşı antikorlar içermesi sayesinde bebeği gribe karşı da koruması. Ağız ve burnunuzu bir maskeyle kapatarak ve ellerinizi sık sık yıkayarak emzirmeye devam etmelisiniz.

Yanlış: Grip aşısı gribe neden oluyor

Doğrusu: Grip aşısının gribe yol açtığı yönünde toplumda yaygın bir inanış var. “Oysa grip aşısı ölü aşı olduğu için gribe neden olmaz” diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer şu bilgileri veriyor: “Dolayısıyla grip aşısının gribal enfeksiyona yol açma şeklinde bir yan etkisi yok. Ancak aşının yapıldığı dönemde basit viral enfeksiyonlardan olan ve nezle olarak adlandırılan hastalığın görülme sıklığı artıyor. Nezlenin neden olduğu burun akıntısı, halsizlik gibi yakınmalar griple karıştırıldığı için aşının buna yol açtığı sanılıyor.”

Yanlış: Grip tedavisinde tavuk suyu çorbası ve bol C vitamini içeren besinler yeterlidir

Doğrusu: İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde gribi daha kolay atlatmak için elbette bu tür gıdaları bolca tüketilebilirsiniz. Ancak sadece besinler tedavi için yeterli olmuyor. Dolayısıyla doktorunuzun verdiği ilaçları kullanmayı ihmal etmeyin.

Yanlış: Grip mikrobu her yıl kendini değiştirdiği için aşı olmanın anlamı yok

Doğrusu: Influenza virüsü her yıl mutasyon yoluyla kendini değiştirse de, her yıl için öngörülen suşlar da o yılın aşılarında yer alıyor. Bu nedenle her yıl aşı yaptırmaya özen gösterin.
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