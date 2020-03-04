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Dişe dokunan besinler

Ağız ve diş dokuları sadece beslenmek için değil, genel beden sağlığımız ve sosyal hayatımız için de çok değerlidir.

Elif Duman
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Ağız ve diş dokuları sadece beslenmek için değil, genel beden sağlığımız ve sosyal hayatımız için de çok değerlidir. Ağız sağlığınıza özen gösteriyor, düzenli olarak dişlerinizi fırçalayıp kontrollerinizi yaptırıyor olabilirsiniz. Sağlıklı dişler için düzenli bakımın yanında yediğiniz gıdalara da dikkat etmelisiniz.

İşte dişinize en çok zarar veren besinler:

1. Soda

Özellikle meyveli sodalar, şekerli olmaları bakımından çürümeyi hızlandırabilirler ve içerdikleri yüksek asit diş minenize zarar verebilir.

2. Enerji İçecekleri & Spor İçecekleri

Enerji ve spor içeceklerini özellikle spor öncesinde kullanmanın sağlıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama unutmayın ki büyük oranda şeker barındıran bu içecekler dişlere zarar veriyor. Ayrıca spor yaparken oluşan ağız kuruluğunu asitli bir içecekle gidermek dişlerein yanında ağız içindeki yumuşak dokular içinde zararlı olacaktır.

3. Şarap

Genel olarak alkol diş sağlığını olumsuz etkiliyor. Ama beyaz ve kırmızı şarabın bu konuda liderliği olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kırmızı şarap dişlerde lekeler oluşturabiliyor.

4. Kahve

Kahve de dişlerde leke oluşmasına neden olan ve dişleri sarartan içeceklerden. Kahve sonrasında bir bardak su içme alışkanlığını edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra kahvenize şeker koyuyorsanız, bunu da azaltmanızda fayda var.

5. Meyve Suları

Meyve suları asidik ve şekerli yapıları nedeniyle diş çürümelerine sebep olabiliyor. Meyve suyu içtikten sonra ağzınızı suyla çalkalayın.

6. Şekerler & Çikolatalar

İster yumuşak macunumsu ister sert olsun, her tür şeker dişler için oldukça zararlı. Ne kadar şekerli beslenirseniz diş hekimini ziyaret etme sıklığınız o kadar artar. Şeker, ağızdaki bakterilerin en sevdiği besindir.Çünkü şekerler ve çikolatalar dişe yapışır ve uzun süre dişle temasta kalarak çürüğe sebep olur.

7. Turunçgiller

C vitamini bakımından zengin olan portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi turunçgiller, yüksek asit oranları nedeniyle diş sağlığını tehdit ediyor. Özellikle greyfurt ve limonu tek başına tüketecekseniz arkasından mutlaka ağzınızı suyla çalkalayın.

8. Patates Cipsi &Ekmek

Çok lezzetli ama dişlere zarar veren yiyeceklerin de başında çünkü patates cipsini çiğnedikten sonra dişlerin arasına girme ve diş yüzeyine yapışmaları nedeni ile çürük oluşturabiliyor.
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Bugün 09:59 TSİ - Sağlık

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