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Art Boya'dan Art Ankara'da Sanata Tam Destek

Türkiye'nin önemli sanat fuarlarında birisi olan Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarının bu yıl 6.sı düzenleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye'nin önemli sanat fuarlarında birisi olan Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarının bu yıl 6.sı düzenleniyor. Fuar süresince Türkiye'nin dört bir yanından gelen galeriler, sanatçılar, eleştirmenler ve sanatseverler buluşacak fuarda. Sanatsal malzemelerin en önemli adreslerinden biri olan Art Boya, her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda yer alıyor.

Art boya tarafından düzenlenen, genç fotoğraf sanatçılarına yol açmak ve onları desteklemek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması sonucunda seçilen eserler de bir sergiyle Art Ankara sanat fuarında fotoğraf meraklılarının beğenisine sunulacak. Sergi için seçilen tüm eserler Hahnemühle sanatsal kağıtlara fineart baskı olarak basılmış ve müze camıyla çerçevelenmiştir. Serginin küratörlüğünü dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Tahsin Aydoğmuş'un yaptığı serginin konusu bu yıl "Toprak" olarak belirlenmiş.

Art Boya eğitim sorumlusu Neşe Köymen fuarla ilgili açıklamasında, 'Tüm sanatsal malzemeler, boyalar, kağıtlar, tuvaller, fırçalar ve plastik sanatlarda kullanılan yardımcı ürünlerin örneklerinin görüleceği bir standı sanatçılarla buluşturacağız. Malzemelerin tanıtımının yapılacağı ve kullanımla ilgili uygulamaların yer alacağı etkinliklerin yanında çeşitli workshopların da yapılmasını planladık. Kaliteli sanatsal malzemeler arayan sanatçılar, sanata ilgi duyan, sanatsal malzemeleri ve teknikleri tanımak isteyen herkes Art Boya yetkililerinden detaylı bilgi alabilir. Yeni ve farklı malzemeleri görme, tanıma hatta uygulama şansına sahip olabilir.' şeklinde konuştu.

Art boyanın sponsorluğunda gerçekleşecek olan workshoplar bu yılın ilgi çeken etkinlikleri arasında yer alıyor. Workshopları yapacak sanatçılar, teknikleri, hangi gün ve saatte gerçekleşeceği aşağıda belirtilmiş olup, tümüne katılım ücretsizdir.

12 Mart Saat: 12.30 Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Asuman Yavuz Erben Pan Pastel

13 Mart Saat: 12.30 Orhan Gürel Suluboya

14 Mart Saat: 12.30 Sait Günel Suluboya- Akrilik

15 Mart Saat: 12.30 Burhan Özer- Suluboya
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Bugün 10:25 TSİ - Kültür - Sanat

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