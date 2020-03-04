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Piece of ART News ARTANKARA’da

12-18 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan, 6. ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı Ankara’da önemli bir yere oturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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12-18 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan, 6. ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı Ankara’da önemli bir yere oturdu. Fuar, sanatseverlerin her yıl ilgi ve merakla beklediği bir sanat ortamına dönüştü. Galeriler ve sanatçıların yanı sıra sanatla ilgili kurum ve kuruluşların, müzelerin de kendini tanıtmak amacıyla yer aldığı fuara ilgi büyük.

Bu yıl Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi çok önemli sanatçıların katılımıyla 3. Katta özel bir alan oluşturdu. Sanat alanındaki projeleri, sanat arşivi oluşturma çabaları ve sanat röportajları ile tanınan Piece of Art News de, Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi Standında yerini alacak fuarda. Sanatçı sohbetleriyle 5 sezondur devam eden, 100 Programı geride bırakıp ikinci 100’e doğru yürüyen “Beyaz Tuval” sanat programının ve diğer faaliyetlerinin tanıtılması, bunların daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla fuara katıldıklarını belirten Piece of Art News yetkilileri düşüncelerini şöyle dile getirdiler;

Yönetim Kurulu Başkanı Dilşad Atasoy; “6. Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı'nda kurumsal olarak tanıtım alanımız ve sanatçı olarak resimlerimizle Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi Standında yer aldık. Kurumsal yapımızı, sanat alanında yaptığımız çalışmaları tanıtmak, sanatçı ve sanatsever dostlarımızla fuar ortamını paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz.”

Genel Yayın Yönetmeni Günsu Saraçoğlu; “Fuar süresince topladığımız veriler, yaptığımız haberler sayesinde sanatçıları, galerileri ve fuardaki sanat ortamını, fuara katılamayan sanatseverlere ulaştırma şansımız oluyor. Yaptığımız görüşmeler ve röportajlarımız doğrultusunda kendi arşivimizi de geliştiriyoruz. Sanatçı olarak Portakal Çiçeği Standında yer almak da ayrıca mutluluk benim için.”

Ege Bölge Sorumlusu Ceren Atasoy; “Ben ilk kez katılma olanağı buldum fuara. Ankara için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İzmir’den katılan galeri ve sanatçı sayısının artması da sevindirici. Tüm Türkiye’de sanat fuarlarının gelişmesi ve Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarının uzun yıllar devam etmesini diliyor ve umuyorum.”

Piece of Art News’i tanımak, faaliyetlerinden haberdar olmak, iletişimde bulunmak, ayrıca çok sayıda değerli sanatçının resimlerini görmek için Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi Standı fuar süresince her gün ziyarete açık.
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